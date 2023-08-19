Potret Celine Evangelista Kenakan Dress Mini Jadi Barbie, Sudah Punya 4 Anak Tetap Aduhai

CELINE Evangelista mencuri perhatian lewat penampilannya di pemotretan terbaru. Celine Evangelista cosplay jadi barbie yang cantik dan seksi.

Demam film Barbie sepertinya belum juga luntur di kalangan selebriti. Beberapa dari mereka masih mengikuti pemotretan dengan tema tersebut. Salah satunya adalah Celine Evangelista.

Evangelista kembali jalani pemotretan dengan fotografer Rio Motret dengan tema Barbie. Kali ini dia tampil stunning memakai mini dress warna hijau.

“Barbie beranak 4,” kata Celine seperti dikutip dari Instagram @celine_evangelista.

Penasaran seperti apa penampilan Celine dalam pemotretan terbarunya? Berikut rangkumannya, Minggu (20/8/2023).

1. Anggun pakai dress





Celine Evangelista jalani pemotretan dengan tema Barbie. Dia tampil anggun memakai mini dress warna hijau dengan aksen bunga di bajunya. Dia pose duduk dengan gaya khas Barbie. Cantik pol!

Tak hanya cantik, body goals Celine juga bikin salah fokus alias salfok. Bagaimana tidak, sudah memiliki 4 anak, body Celine tetap terlihat ramping yang membuatnya makin aduhai dan memikat.

2. Pakai makeup tebal





Pada foto selanjutnya, mantan istri Stefan William itu memamerkan makeup look saat menjalani pemotretan. Dia memakai makeup flawless nuansa pink pada lipstik dan eyeshadownya. Kemudian dia menambahkan eyeliner dan bulu mata untuk membuat tampilan matanya lebih tajam.

Sementara itu, rambut panjang Celine dikuncir rapi dengan hiasan pita warna hijau yang senada dengan bajunya.