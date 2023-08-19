6 Potret Laura Moane Diduga Pacar Baru Al Ghazali, Nonton Konser Dewa 19 Bareng di GBK

NAMA Laura Moane menjadi perbincangan hangat publik. Ini lantaran Laura Moane diduga pacar baru Al Ghazali.

Al Ghazali memang kerap digosipkan dekat dengan beberapa wanita pasca putus dari Alyysa Daguise. Namun, baru-baru ia dikembalikan digosipkan tengah menjalin asmara dengan Laura Moane yang merupakan pesinetron cantik.

Pasalnya, mereka kedapatan begitu akrab saat menonton konser Dewa 19 di Gelora Bung Karno, yang digelar beberapa waktu lalu.

Tak sedikit dari netizen yang akhirnya dibuat penasaran dengan artis cantik satu ini. Lantas seperti apa sosok dari Laura Moane? Berikut di antaranya, dilansir dari akun Instagramnya, its_lauramoane2, Senin (21/8/2023).

1. Classy dengan outfit putih

Dalam potret berikut, penampilan Laura tampak berkelas dengan outfit serba putih. Ia tampak memadukan tube top berkancing dengan celana panjang berwarna senada.

2. Potret gemas peluk boneka

Sisi menggemaskan Laura tampak terlihat dalam potret berikut. Wajah imutnya bak gadis kecil yang terlihat cute saat memeluk boneka kesayangannya.

3. Punya body goals!





Di usia yang masih belia, Laura tentu memiliki body goals yang kerap diimpikan kaum hawa. Salah satunya terlihat dalam potret berikut. Ia tampak mengenakan atasan kaos crop berwarna biru dan celana jeans panjang.