Potet Terbaru Amanda Manopo, Tampil Layaknya Model Pakai Dress Ketat Transparan

TIDAK lagi rajin muncul di layar televisi, Amanda Manopo nampaknya memilih meluangkan waktu lebih banyak untuk melakukan pemotretan. Memang, dengan paras cantik dan bentuk tubuhnya Amanda Manopo cocok menggunakan berbagai outfit.

Dalam pemotretan terbarunya, Amanda Manopo tampil cantik dan sukses mencuri perhatian. Bagaimana tidak, ia tampak tampil memukau dengan dress nan menawan.

Potret itu tampak dibagikan di akun Instagramnya. Dalam potret itu, Amanda Manopo terlihat mengenakan dress ketat yang membentuk lekuk tubuhnya, dipenuhi dengan detail payet berwarna hijau nan berkilau.

Seperti apa potretnya? Berikut seperti dilansir dari akun Instagramnya, dan salah satu akun Instagram fanbasenya @amandamanopoupdatesz.

Dalam foto tersebut, nampak Amanda Manopo berpose dengan mata terpejam yang membuatnya terlihat seksi. Mulut yang sedikit terbuka juga menambah kesan menggoda tampilannya yang hot kali ini. Aura seksi Manda di pemotretan kali ini benar-benar terpancar dengan pesonanya yang memikat!

(Martin Bagya Kertiyasa)