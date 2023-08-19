WBI Foundation Gelar Gathering Bertajuk Bhinneka Tunggal Ika, Ajak Anak Muda Lestarikan Budaya Indonesia

DALAM rangka memeriahkan HUT Ke-78 RI, Warisan Budaya Indonesia (WBI) Foundation menggelar acara gathering bertajuk Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan acara ini adalah memperkenalkan produk budaya Indonesia berupa hasil UMKM.

Produk budaya hasil UMKM tersebut terdiri dari produk fashion, aneka aksesoris, hingga pelengkap interior dari segala penjuru Tanah Air. Acara digelar dalam beberapa tema yang ditampilkan berbeda setiap harinya antara lain Madura, Sumatra, Jawa dan Indonesia Timur, dengan diselenggarakan di WBI Store, Ashta District 8, Sudirman, terhitung mulai dari tanggal 17 Agustus hingga 20 Agustus 2023 mendatang.

Gista Putri selaku Ketua Harian WBI sekaligus Founder WBI Foundation menuturkan, bahwa tujuan acara ini diselenggarakan yaitu untuk lebih memperkenalkan produk UMKM sehingga dapat membantu memasarkannya.

“Tujuan kita mengundang masyarakat untuk hadir di WBI Store, kita pengen nunjukin tentang kebudayaan Indonesia dari produk-produk pria dan kita juga membantu di sini pengrajin khususnya UMKM untuk bisa memamerkan produknya dan membantu menjual,” kata Gista Putri kepada MNC Portal Indonesia, saat ditemui di kawasan Sudirman, Sabtu (19/8/2023).

WBI juga melibatkan dan mengajak generasi muda untuk ikut berpartisipasi melestarikan budaya yang ada dalam ajang “Culture Mania.”. Harapannya agar memotivasi generasi muda untuk lebih mengenal budaya Indonesia.

“Sehingga dengan hadirnya acara ini WBI bisa membuat generasi muda semakin mengenal dan mencintai budaya Indonesia,” katanya.

Ada sederet kuliner daerah

Tidak hanya itu, Warisan Budaya Indonesia (WBI) juga menampilkan sederet kuliner khas daerah. Sehingga pengunjung yang datang ke Warisan Budaya Indonesia (WBI) bisa sambil mencicipi keberagaman makanan khas yang disajikan.

Jessica Eveline dan Kevindra Prianto selaku Anggota Warisan Budaya Indonesia (WBI) bidang kuliner menjelaskan bahwa lebih dari tujuh jenis makanan yang diperkenalkan per harinya dalam acara tersebut.

“Ada lebih dari tujuh makanan yang dikenalkan per hari nya. Karena kan dari berbagai wilayah di Indonesia “ tutur Kevin.

“Setiap hari kita berganti-ganti daerah,” sambung Jessica.

BACA JUGA: Jamu Bakal Diajukan Jadi Warisan Budaya Indonesia ke UNESCO

Dengan hadirnya makanan khas dari berbagai wilayah di Indonesia yang dari Sabang hingga Merauke, Kevin berharap bahwa masyarakat jadi bisa lebih mengetahui dan mengenal makanan-makanan daerah.

“Banyak orang yang belum paham makanan Jawa itu macam-macamnya apa aja. Makanya kali ini kita di bidang kuliner angkat makanan Solo, kita ada bisteak Jawa, terus juga ada Wajit, jajanan pasar, Klepon yang memang perayaan Jawa itu sendiri,” tutur Kevin.