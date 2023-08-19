Gaya Pevita Pearce Pakai Kaos Ketat saat Jajan Ciki Bikin Netizen Gemas

PEVITA Pearce salah satu artis blasteran yang penampilannya tak luput dari sorotan. Selain cantik, outfit yang digunakan juga selalu terlihat stylish.

Tak heran bila perempuan blasteran Wales-Banjarmasin ini banyak diidolakan oleh masyarakat. Bahkan postingannya di Instagram selalu ditunggu-tunggu.

Baru-baru ini, Pevita mengunggah foto saat dia sedang berada di minimarket. Dia tampil kece memakai outfit casual. Paras cantik Pevita begitu terpancar.

"Lagi beli ciki malah disuruh foto," tulis Pevita seperti dikutip dari Instagram @pevpearce. Penasaran seperti apa potret Pevita saat jajan ciki? Berikut rangkumannya.

1. Tampil casual

Potret cantik Pevita saat pose di minimarket. Dia tampil casual memakai kaos hitam ketat yang dipadukan dengan blue jeans.

Pevita tampil dengan rambut bob model curly dan disematkan kacamata hitam di kepalanya. Pevita pose tersenyum dengan tatapan tajam ke kamera. Paras cantiknya bikin salfok.

2. Pamer body goals

Pada foto selanjutnya dia pose menyamping sambil membusungkan dada. Kedua tangannya juga nampak dimasukkan ke dalam saku celana. Di foto ini Pevita memakai makeup natural dengan lipstik warna nude. Terlihat Pevita memamerkan body goalsnya.