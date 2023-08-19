Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cinta Laura Rayakan Pesta Ultah di Bali, Glamor Kenakan Gaun Malam

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |22:00 WIB
5 Potret Cinta Laura Rayakan Pesta Ultah di Bali, Glamor Kenakan Gaun Malam
Cinta Laura (Foto : Instagram/@claurakiehl)
A
A
A

CINTA Laura baru-baru ini merayakan ulang tahunnya yang ke-30 tahun. Seperti diketahui, ia memiliki tanggal pertambahan usia yang sama dengan perayaan HUT RI, yakni setiap tanggal 17 Agustus.

Nah, selain merayakannya bareng pacar di Labuan Bajo, NTT, Cinta Laura juga baru-baru ini mengadakan party ulang tahunnya di Bali.

Seperti apa keseruannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramya, @claurakiehl, Sabtu (19/8/2023).

1. Kenakan gaun malam karya Yogie Pratama

Cinta Laura

Di momen party ulang tahunnya itu, Cinta Laura tampak tampil cantik dan glamour dalam balutan gaun malam karya desainer ternama Tanah Air, yakni Yogie Pratama.

Tube dress berwarna cokelat muda itu tampak memiliki detail cutout di bagian perut dan dihiasi dengan glitter nan mewah, serta luaran kain tile nan dramatis.

2. The queen of pose!

Cinta Laura

Seperti biasa, Cinta Laura selalu tampak lihai ketika berpose dalam balutan outfit apapun. Salah satunya bisa terlihat dalam potret berikut.

Meski berdiri di anak tangga yang tinggi dalam balutan dress panjang, ia justru terlihat lihai dalam berpose. Cocok menyandang gelar the queen of pose!

3. Tetap elegan saat mirror selfie

Cinta Laura

Bahkan, saat mirror selfie sekalipun, penampilan Cinta Laura tampak tetap elegan. Seperti biasa, ia tampak melakukan pose on point dengan mengangkat salah satu tangannya, sehingga body goalsnya tampak terlihat jelas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/629/3179729/cinta_laura-VCXf_large.jpg
Cinta Laura Merasa Bersalah Jarang Temui Ayahnya, Akui Ambisinya Terlalu Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/612/3101565/resolusi_cinta_laura_di_2025_hidup_bukan_hanya_tentang_pekerjaan-yW2T_large.jpg
Resolusi Cinta Laura di 2025: Hidup Bukan Hanya tentang Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020753/potret-cinta-laura-pamerkan-ketiak-mulus-netizen-cantiknya-perfect-jnXtaoRNc2.jpg
Potret Cinta Laura Pamerkan Ketiak Mulus, Netizen: Cantiknya Perfect
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/612/3015801/potret-anggun-cinta-laura-dengan-gaun-avant-garde-batik-di-vision-content-showcase-parade-qpe3POrntM.jpg
Potret Anggun Cinta Laura dengan Gaun Avant Garde Batik di Vision+ Content Showcase Parade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/612/3010968/4-potret-wah-cinta-laura-jadi-ambassador-world-water-forum-ke-10-ChXPhzdmqc.jpg
4 Potret Wah Cinta Laura Jadi Ambassador World Water Forum ke-10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009111/3-potret-cinta-laura-di-red-carpet-cannes-film-festival-2024-tampil-anggun-dan-elegan-wt9OrRSt2B.jpg
3 Potret Cinta Laura di Red Carpet Cannes Film Festival 2024, Tampil Anggun dan Elegan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement