5 Potret Cinta Laura Rayakan Pesta Ultah di Bali, Glamor Kenakan Gaun Malam

CINTA Laura baru-baru ini merayakan ulang tahunnya yang ke-30 tahun. Seperti diketahui, ia memiliki tanggal pertambahan usia yang sama dengan perayaan HUT RI, yakni setiap tanggal 17 Agustus.

Nah, selain merayakannya bareng pacar di Labuan Bajo, NTT, Cinta Laura juga baru-baru ini mengadakan party ulang tahunnya di Bali.

Seperti apa keseruannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramya, @claurakiehl, Sabtu (19/8/2023).

1. Kenakan gaun malam karya Yogie Pratama





Di momen party ulang tahunnya itu, Cinta Laura tampak tampil cantik dan glamour dalam balutan gaun malam karya desainer ternama Tanah Air, yakni Yogie Pratama.

Tube dress berwarna cokelat muda itu tampak memiliki detail cutout di bagian perut dan dihiasi dengan glitter nan mewah, serta luaran kain tile nan dramatis.

2. The queen of pose!





Seperti biasa, Cinta Laura selalu tampak lihai ketika berpose dalam balutan outfit apapun. Salah satunya bisa terlihat dalam potret berikut.

Meski berdiri di anak tangga yang tinggi dalam balutan dress panjang, ia justru terlihat lihai dalam berpose. Cocok menyandang gelar the queen of pose!

3. Tetap elegan saat mirror selfie





Bahkan, saat mirror selfie sekalipun, penampilan Cinta Laura tampak tetap elegan. Seperti biasa, ia tampak melakukan pose on point dengan mengangkat salah satu tangannya, sehingga body goalsnya tampak terlihat jelas.