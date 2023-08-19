Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Kahiyang Ayu yang Makin Langsing Kenakan Kebaya Cerah, Netizen: Tambah Cantik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |18:00 WIB
Potret Kahiyang Ayu yang Makin Langsing Kenakan Kebaya Cerah, Netizen: Tambah Cantik
Kahiyang Ayu (Foto: Instagram/@ayanggkahiyang)
A
A
A

KAHIYANG Ayu, putri Presiden Jokowi baru-baru ini menghadiri acara dengan nuansa Kemerdekaan RI mencuri perhatian. Kahiyang pun langsung mencuri perhatian dengan penampilan terbarunya.  

Di momen tersebut Kahiyang Ayu tampak cantik dalam balutan kebaya nan elegan karya dari desainer ternama Tanah Air, Mel Ahyar.

Kahiyang Ayu

Hal tersebut terlihat dalam dua potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagaramnya. Dalam potret tersebut, terlihat jelas penampilan Kahiyang Ayu secara keseluruhan.

Kebaya berwarna soft pink tersebut tampak mirip-mirip dengan model kebaya encim. Detailnya pun tak kalah cantik, selain memiliki motif bordir berwarna biru di sepanjang kerahnya, kebaya tersebut juga tampak cantik dengan perpaduan motif bunga warna biru dan kuning.

Sang fashion stylist, Doley Tobing tampak berhasil membuat penampilan Kahiyang lebih modis dan berwarna namun tetap anggun.

Pasalnya, kebaya tersebut terlihat berpadu indah dengan kain songket berwarna biru muda, serta kain biru berpadu dengan luaran aksen aksesori berwarna emas yang melingkari pinggang.

Penampilan Kahiyang juga terlihat lebih elegan dengan anting berwarna gold yang menghiasi kedua telinganya.

Tak lupa, headpiece dengan perpaduan warna gold dan silver tampak bertengger gagah di atas rambut Kahiyang yang disanggul rapi.

Halaman:
1 2
      
