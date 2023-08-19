Pesona Dian Sastro Pakai Kebaya Kuning, Netizen: Cantik Indonesia, Perfect!

DIAN Sastro menjadi salah satu artis yang turut memberikan ucapan spesial untuk HUT ke-78 RI pada Kamis, 17 Agustus 2023 kemarin. Ucapan tersebut tampak ia bagikan melalui sebuah postingan di akun Instagramnya baru-baru ini.

“Selamat Merayakan Kemerdekaan. Tahun ini, rasanya senang banget bisa merdeka menjalani berbagai aktivitas yang selama dua tahun lalu sulit dan terbatas sekali karena pandemi,” ujarnya, dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @therealdisastr, dikutip Sabtu, (19/8/2023).

“Jadi makin sadar kalo merdeka untuk sehat itu penting, karena kita punya kebebasan untuk menentukan tujuan kesehatan . Yuk, sudah waktunya kita lebih bertanggungjawab untuk menyayangi diri sendiri dan selalu sehat, dan salah satu caranya adalah rutin melakukan pemeriksaan kesehatan,” sambungnya.

Ucapan tersebut juga diposting berbarengan dengan sebuah potret cantik dirinya dalam balutan kebaya berwarna kuning nan cerah. Meski hanya mengenakan kebaya kutu baru nan simpel, aura cantik seorang Dian Sastro justru tampak begitu terpancar.