Kisah Captain Jack Ngaku Cintai Laut, Berawal dari Pekerjaan hingga Jadi Panggilan Hidup

FOUNDER Papuan Bass Enthusiast Fishing Charter, Agung Syakirul akrab disapa Captain Jack mengungkapkan kecintaannya terhadap laut dan jadi panggilan hidup. Bahkan kini nama Captain Jack sudah dikenal di beberapa negara.

Dalam podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo bertemakan 'Hobi Mengedukasi dan Bermain ke Tengah Lautan' Jumat, (18/8/2023) Jack menyatakan, kecintaannya terhadap laut membuatnya menjadi gemar mengedukasi.

"Hobi Mengedukasi dan Bermain ke Tengah Lautan, di laut itu kita merasa hidup, banyak sumber kehidupan," katanya.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan laut luar biasa, membuat sebagian orang jatuh hati untuk memancing. Bukan hanya sekadar hobi, tapi beberapa ada yang menjadi kegiatan yang tidak boleh terlewatkan. Hal inilah yang dilakukan oleh Jack selama beberapa tahun terakhir.

Jack mengungkapkan, ketika berada di tengah laut maka dirinya merasa bahagia karena bisa menyatu dengan alam.

"Ketika saya ke laut seperti sedang bersatu dengan alam, semua yang ada di laut itu kan sumber kehidupan, apalagi Indonesia masuk negara maritim," tuturnya.

Menurutnya, Indonesia adalah surganya memancing. Sebab di seluruh wilayah Tanah Air dipenuhi dengan kekayaan melimpah, sehingga orang-orang bisa memilih tempat yang mereka suka.

Lebih lanjut, Jack bilang, awal mula dirinya menjadi sangat cinta dengan laut karena sebuah pekerjaan. Di mana dirinya diminta untuk membuat program, dan berkaitan dengan lautan dan juga memancing.