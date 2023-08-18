3 Zodiak Ini Suka Memendam Perasaan, Tak Berani Bilang Suka ke Gebetan

BISA jujur dan terbuka dalam mengekspresikan perasaan kepada seseorang yang disukai, memang bukan hal mudah bagi sebagian orang. Ya, tidak semua orang mau dan punya keberanian untuk melakukannya.

Ketakutan akan mengungkapkan perasaan kepada orang yang disukai ini, sedikit banyak terpengaruh dari karakter tanda zodiak yang dimiliki. Sadar atau tidak, memang kepribadian ini jadi faktor pemicu.

Jadi penasaran kan, apa saja sih yang menurut ahli astrologi zodiak yang lebih suka memendam perasaannya karena tak berani bilang suka pada sang gebetan. Berikut paparan singkatnya, dikutip dari Times of India, Sabtu (19/8/2023)

1.Virgo: Orang-orang Virgo adalah orang yang pemikir dan analitis, lebih banyak mengandalkan logika dibanding emosi dirinya. Tak heran para Virgo mungkin jadi sering ragu untuk mengakui perasaan suka atau cintanya, dipicu kencenderungan untuk berpikir berlebihan dan takut menimbulkan salah paham.

2. Capricorn: Para pemilik zodiak ini dikenal sebagai individu yang pendiam dan punyadisiplin diri. Wajar saja kan kalau para Capricorn mengalami kesulitan mengungkapkan perasaannya, lantaran pendekatan hubungan yang hati-hati.