HOME WOMEN LIFE

Leo Sampai Virgo, Sederet Zodiak Butuh Waktu Lama untuk Berdandan

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |20:00 WIB
Leo Sampai Virgo, Sederet Zodiak Butuh Waktu Lama untuk Berdandan
Zodiak butuh waktu lama berdandan, (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA orang yang praktis dan pergerakannya cepat, ada pula yang lamban karena banyak yang harus dipersiapkan saat hendak bersiap-siap ketika ingin pergi keluar rumah atau beraktivitas sehari-hari.

Nah menariknya, karakter seperti ini bisa terbaca dari kepribadian atau tanda khas yang dimiliki tanda zodiak loh! Mengutip Bustle, Sabtu (19/8/2023) menurut ahli astrologi, ada tiga zodiak butuh waktu paling lama untuk bersiap-siap karena ingin harus tampil sempurna tanpa cela.

1. Leo: Kenapa para Leo itu lama kalau siap-siap? Karena pada dasarnya para Leo adalah orang yang senang menjadi pusat perhatian, maka para Leo akan sangat memikirkan setiap detail OOTD yang ia pakai.

Tidak heran mereka rela berjam-jam di kamar untuk terlihat cantik dan tampan. Pemilik tanda zodiak ini juga hobi berfoto atau selfie, makanya harus terlihat bagus tanpa cela.

Halaman:
1 2
      
