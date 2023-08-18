Sejak Kapan Ada Lomba 17 Agustus di Indonesia? Ini Sejarah dan Asal-usulnya

SEJAK kapan ada lomba 17 Agustus di Indonesia? Ini sejarah dan asal usulnya. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) setiap 17 Agustus selalu dirayakan dengan berbagai kegiatan perlombaan. Baik itu lomba pembacaan teks proklamasi, lomba pidato, sampai lomba-lomba yang mengundang keseruan dan gelak tawa seperti lomba makan krupuk, balap karung dan lomba lainnya.

Kamu pun pasti pernah ikut beberapa lomba tersebut, tapi apakah kamu tahu sejarah lomba 17 Agustus? Lalu, sejak kapan ada lomba 17 Agustus di Indonesia? Ini sejarah dan asal-usul lomba 17 Agustus di Indonesia yang perlu kamu ketahui.

Sejak Kapan Ada Lomba 17 Agustus di Indonesia?

Sejarawan dan budayawan JJ Rizal yang dikutip pada Senin (15/8/2023), lomba 17 Agustus ini telah dimulai sejak tahun 1950 atau usia 5 tahun kemerdekaan RI. Sebelumnya, tidak ada perlombaan, karena perayaan kemerdekaan biasanya hanya diisi pidato dari Presiden Sukarno, karena waktu itu masa revolusi.

Beragam perlombaan itu merupakan inisiatif dari masyarakat yang sangat bergembira dan ingin merayakan kemerdekaan RI dengan lomba 17 Agustus. Apalagi, peperangan telah usai dan ibu kota negara dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta, lomba-lomba 17 Agustus ini banyak digelar di kampung-kampung di Jakarta dan dengan cepat menyebar ke berbagai daerah.

Bahkan, Presiden RI pertama Sukarno atau Bung Karno jadi salah satu orang yang paling bersemangat dengan lomba 17 Agustus ini. Bung Karno pun turut mempersiapkan hadiah dengan menandatangani buku-buku yang dijadikan hadiah dalam lomba menyampul buku tingkat nasional yang digelar oleh Pak Kasur atau Soerjono.

Berikut adalah sejarah dan asal-usul lomba 17 Agustus di Indonesia yang sering dilombakan di berbagai daerah di Indonesia setiap HUT Kemerdekaan RI.

Lomba Makan Kerupuk

(Foto: Instagram/@vintoko)

Lomba makan kerupuk dibuat berdasarkan keadaaan rakyat Indonesia yang pada saat itu belum mempunyai kemampuan ekonomi yang baik, sehingga mereka makan makanan apa adanya, yakni makan nasi dengan lauk kerupuk.

Lomba Balap Karung

Saat Indonesia dijajah oleh Jepang, masyarakat pribumi dulunya hanya menggunakan karung goni sebagai pakaiannya. Sehingga lomba balap karung juga menjadi wujud perayaan atas kemerdekaan Indonesia yang bebas dari penjajahan.

Lomba Tarik Tambang

Lomba tarik tambang ini mencerminkan solidaritas, persatuan dan kekuatan bersama dalam melawan penjajah, karena lomba tarik tambang ini diselenggarakan secara berkelompok.