HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Jago Matematika, Ada Virgo hingga Gemini

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |15:00 WIB
5 Zodiak Jago Matematika, Ada Virgo hingga Gemini
Zodiak jago matematika, (Foto: Freepik)
BAGI sebagian besar orang awam, matematika merupakan salah satu ilmu pelajaran yang terlalu sulit dan rumit di antara mata pelajaran yang lainnya, karena pelajaran matematika mengandalkan akal pikiran dan ketelitian dalam menghitung angka.

Tapi menariknya, ada juga sebagian orang yang jika dilihat dari karakter termasuk keunggulan tanda zodiak yang dimiliki disebut punya daya kemampuan pintar untuk urusan pelajaran Matematika.

Jadi penasaran kan apakah ada tanda zodiak Anda termasuk di dalamnya? Melansir Times of India, Sabtu (18/8/2023) berikut paparan singkatnya.

1. Virgo: Para pemilik zodiak satu ini dikenal punya sifat analitisnya dan sangat berorientasi pada detail. Nah, karakter ini disebut menguntungkan dalam pelajaran matematika yang butuh perhatian tinggi terhadap detail untuk memecahkan angka. Membuat para Virgo disebut sangat cocok dalam pelajaran matematika.

2. Capricorn: Para Capricorn dikatakan termasuk orang-orang pintar dalam pelajaran matematika, bahkan di dalam waktu luangnya zodiac ini bisa saja mengisi waktu dengan menyelesaikan soal-soal matematika dengan sangat mudah loh!

1 2
      
