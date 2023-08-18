Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Cara Menjaga Kebugaran Jasmani, Gak Mahal Kok

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |19:01 WIB
7 Cara Menjaga Kebugaran Jasmani, Gak Mahal Kok
Menjaga Kebugaran Jasmani. (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA beberapa hal yang dilakukan agar kebugaran jasmani terjaga. Kebugaran jasmani ialah suatu bentuk kemampuan fisik untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa harus merasakan lelah yang berlebihan.

Dengan melakukan olahraga kebugaran jasmani ini dapat meningkatkan energi dan produktivitas dalam tubuh. Memiliki tubuh yang bugar dan sehat dapat memberikan banyak manfaat terutama untuk mengurangi risiko terkena penyakit jantung dan mengontrol berat badan.

Berikut merupakan cara menjaga kebugaran jasmani

1. Mengonsumsi makanan bergizi

Dengan mengonsumsi makanan bergizi dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan dalam tubuh. Sistem pencernaan yang baik juga dapat meningkatkan daya tahan dan metabolisme dalam tubuh sehingga sangat rentan bagi anda untuk terkena berbagai macam penyakit.

2. Menjaga pola tidur teratur

Menjaga pola tidur yang baik dapat bermanfaat bagi kesehatan. Tidur yang cukup dapat berpengaruh pada kesehatan emosional, fisik, maupun mental. Hal ini disebabkan karena jika seseorang mengalami gangguan pada jam tidur yang tidak teratur maka akan menyebabkan gangguan pada pikiran dan otak.

3. Rutin berolahraga

Rutin berolahraga dapat menjaga kebugaran dan kesehatan dalam tubuh. Rutin melakukan olahraga juga bermanfaat untuk memperkuat tulang dan otot sehingga kita dapat meningkatkan energi kita dalam melakukan aktivitas hari-hari.

4. Hindari minuman beralkohol

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan akan berdampak pada kesehatan, terutama pada kerusakan pencernaan dan organ dalam tubuh yakni hati dan lambung. Selain itu alkohol juga dapat merusak pada bagian otak sehingga menyebabkan gangguan berkonsentrasi saat berpikir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
