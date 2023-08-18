4 Zodiak Ini Malas dan Benci Bersih-bersih, Ada Si Gemini

SEGALA sesuatu yang bersih, akan terlihat dan terasa lebih rapi dan menyenangkan. Contohnya seperti mobil yang bersih, rumah yang bersih, kamar yang bersih, meja kerja atau meja belajar yang bersih.

Bahkan ada beberapa orang di luar sana yang mempunyai sifat OCD (Obsessive-complusive disorder), sehingga semya harus terlihat bersih dan rapi di matanya. Tak boleh orang OCD ada setitik pun debu yang terlihat.

Nah, tapi kebalikannya, ada pula orang-orang yang malas karena benci untuk bersih-bersih. Karakter atau kepribadian yang ternyata bisa dilihat dari tanda zodiak yang dimiliki. Berikut empat zodiak yang disebut benci bersih-bersih, seperti dilansir dari Time of India, Sabtu (19/8/2023)

1. Taurus: Sebagai pribadi yang suka kenyamanan dan kemewahan. Para Taurus sering memprioritaskan kesejahteraan fisik dan emosional dirinya, lebih mementingkan relaksasi dan kesenangan.

Makanya menghabiskan waktu untuk bersih-bersih, tidak selaras dengan kesenangan para Taurus. Zodiak ini lebih menikmati kesenangan hidup atau aktivitas yang menawarkan kepuasan sensorik atau relaksasi.