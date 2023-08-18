Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Ayumi Sasaki, Perempuan Cantik Keturunan Jepang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |16:28 WIB
Potret Ayumi Sasaki, Perempuan Cantik Keturunan Jepang
Potret Ayumi Sasaki (Foto: Istimewa)
A
A
A

POTRET Ayumi Sasaki saat menjadi pembawa baki di upacara bendera HUT RI selalu menarik perhatian. Pasalnya, pesonanya dengan mengenakan hijab berwajah Jepang ini bikin warganet memberikan pujian.

Saat bertugas sebagai anggota Paskibraka Nasional tahun 2022, Ayumi merupakan siswa di SMA Negeri 2 Bhayangkara, Banyuwangi yang juga menjadi wakil dari Provinsi Jawa Timur.

Selain itu Ayumi Sasaki merupakan gadis berketurunan Indonesia-Jepang yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 3 Agustus tahun 2006. Diketahui, ayah Ayumi adalah orang Jepang asli, sedangkan ibunya adalah keturunan Indonesia bernama Anita Fitriyani.

Potret dari Ayumi Sasaki, gadis cantik keturunan Jepang pembawa baki bendera HUT RI ke-77 dilansir dari akun instagram pribadinya @aputrisasaki:

1. Serahkan Bendera ke Presiden Jokowi

Ayumi Sasaki

Dengan balutan seragam Paskibraka Nasional, Ayumi Sasaki melakukan prosesi serah terima bendera pusaka merah putih bersama Presiden Joko Widodo pada Upacara Penurunan Bendera Pusaka Merah Putih dalam rangka HUT RI ke-77 tahun 2022

Halaman:
1 2 3
      
