HOME WOMEN LIFE

100 Nama Bayi Perempuan Sansekerta dari A hingga Z dan Artinya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |16:39 WIB
100 Nama Bayi Perempuan Sansekerta dari A hingga Z dan Artinya
Nama Bayi Perempuan (Foto:Freepik)
A
A
A

KUMPULAN nama bayi perempuan Sansekerta bisa dijadikan pilihan orangtua untuk menamai si buah hati. Pasalnya, beberapa bahasa Sansekerta dianggap tidak pasaran dan tampak unik.

Terlebih, bahasa Sansekerta memiliki beragam makna yang bisa menggambarkan harapan orangtua kepada sang anak dan cocok dijadikan sebagai nama depan, tengah, maupun belakang.

Nama Bayi Perempuan

Berikut rekomendasi 100 nama bayi perempuan Sansekerta dari A hingga Z dan artinya dilansir dari berbagai sumber.

1. Anjali : hadiah.

2. Anuja : adik perempuan.

3. Arati : himne untuk menghormati Tuhan.

4. Asha : harapan.

5. Ashwini :i bintang.

6. Bala ; Si Kecil.

7. Bhama : penuh dengan cahaya.

8. Bhuvi : surga

9. Bimala: murni

10. Bodhita : tercerahkan.

Halaman:
1 2 3
      
