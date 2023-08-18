100 Nama Bayi Perempuan Sansekerta dari A hingga Z dan Artinya

KUMPULAN nama bayi perempuan Sansekerta bisa dijadikan pilihan orangtua untuk menamai si buah hati. Pasalnya, beberapa bahasa Sansekerta dianggap tidak pasaran dan tampak unik.

Terlebih, bahasa Sansekerta memiliki beragam makna yang bisa menggambarkan harapan orangtua kepada sang anak dan cocok dijadikan sebagai nama depan, tengah, maupun belakang.

Berikut rekomendasi 100 nama bayi perempuan Sansekerta dari A hingga Z dan artinya dilansir dari berbagai sumber.

1. Anjali : hadiah.

2. Anuja : adik perempuan.

3. Arati : himne untuk menghormati Tuhan.

4. Asha : harapan.

5. Ashwini :i bintang.

6. Bala ; Si Kecil.

7. Bhama : penuh dengan cahaya.

8. Bhuvi : surga

9. Bimala: murni

10. Bodhita : tercerahkan.