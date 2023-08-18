Ini Latihan Kebugaran untuk Meningkatkan Kelincahan

ADA beberapa jenis latiihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan. Latihan ini seharusnya dilakukan jika memang ingin melakukan kegiatan, apalagi olahraga yang dipertandingkan karena kelincahan termasuk bagian penting yang wajib dilatih.

Bentuk latihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan adalah latihan secara fisik sangat perlu diperhatikan, jika seseorang dengan memiliki tingkat kelincahan yang baik biasanya mempunyai daya kecepatan dan akurasi yang tinggi.

Penasaran seperti apa Jenis Latihan Kebugaran Untuk Meningkatkan Kelincahan? Mari simak artikel berikut ini.

Inilah 3 Jenis Latihan Kebugaran untuk Meningkatkan Kelincahan:

Latihan Kebugaran Untuk Meningkatkan Kelincahan adalah Shutle Run

Cara melakukan bentuk latihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan adalah shuttle run yaitu yang pertama posisikan tubuh Anda dalam posisi berjongkok, pastikan juga salah satu di antara kaki berada di posisi depan.

Setelah mendapatkan aba-aba, sudah mulai untuk berlari dalam trek yang lurus, sampai di pengujung trek tersebut dapat kembali lari kearah yang berlawanan karena gerakan ini sering disebut dengan lari bolak-balik, lalu rasakanlah reaksi jika Anda melakukan secara rutin.