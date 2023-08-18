Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Latihan Kebugaran untuk Meningkatkan Kelincahan

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |12:02 WIB
Ini Latihan Kebugaran untuk Meningkatkan Kelincahan
Latihan untuk Meningkatkan Kelincahan. (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA beberapa jenis latiihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan. Latihan ini seharusnya dilakukan jika memang ingin melakukan kegiatan, apalagi olahraga yang dipertandingkan karena kelincahan termasuk bagian penting yang wajib dilatih.

Bentuk latihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan adalah latihan secara fisik sangat perlu diperhatikan, jika seseorang dengan memiliki tingkat kelincahan yang baik biasanya mempunyai daya kecepatan dan akurasi yang tinggi.

Penasaran seperti apa Jenis Latihan Kebugaran Untuk Meningkatkan Kelincahan? Mari simak artikel berikut ini.

Inilah 3 Jenis Latihan Kebugaran untuk Meningkatkan Kelincahan:

Latihan Kebugaran Untuk Meningkatkan Kelincahan adalah Shutle Run

Cara melakukan bentuk latihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan adalah shuttle run yaitu yang pertama posisikan tubuh Anda dalam posisi berjongkok, pastikan juga salah satu di antara kaki berada di posisi depan.

Setelah mendapatkan aba-aba, sudah mulai untuk berlari dalam trek yang lurus, sampai di pengujung trek tersebut dapat kembali lari kearah yang berlawanan karena gerakan ini sering disebut dengan lari bolak-balik, lalu rasakanlah reaksi jika Anda melakukan secara rutin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/482/3168801/berenang-HZFA_large.jpg
Hari Olahraga Nasional, Ini 5 Aktivitas yang Bisa Perpanjang Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/612/3159401/olahraga-WSFr_large.jpg
Menyayangi Diri Sendiri Melalui Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/612/3158432/gym-LrPH_large.jpg
Tips Aman Nge-gym yang Perlu Diketahui, Cek Kebersihan Alat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/612/3155429/rara_sudirman-Ki1L_large.jpg
Tak Ingin Fomo Olahraga yang Lagi Hype, Rara Sudirman Pilih Berenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/612/3151166/yoga-XQCg_large.jpg
4 Pilihan Olahraga di Rumah saat Long Weekend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/612/3150787/jalan_kaki-72Xi_large.jpg
Mana Lebih Baik, Jalan Kaki Sebelum Atau Sesudah Makan?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement