HOME WOMEN LIFE

Ikutan Special Flash Sale di AladinMall Dapat Diskon 90% + 7%, Caranya Gampang Banget

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |09:57 WIB
Ikutan Special Flash Sale di AladinMall Dapat Diskon 90% + 7%, Caranya Gampang Banget
Ikutan Special Flash Sale di AladinMall Dapat Diskon 90% + 7%, Caranya Gampang Banget (Foto: AladinMall)
A
A
A

Special Flash Sale di AladinMall yang berlangsung 18-20 Agustus 2023 hadirkan promo diskon 90% + 7%. Caranya gampang, cukup gunakan kode voucher berikut ini:

● AMGUS07 berlaku untuk Jumat.

● AMGUS08 berlaku untuk Sabtu.

● AMGUS09 berlaku untuk Minggu.

Kode voucher tersebut bisa digunakan untuk membeli semua barang kebutuhan kamu di AladinMall di hari yang telah ditentukan.

Special Flash Sale (h2)

Weekend tiba. Saatnya belanja di AladinMall. Selama masa promo Special Flash Sale Harga Hemat untuk kebutuhan rumah, ibu dan anak hingga gadget dan elektronik dengan harga murah.

      
Telusuri berita women lainnya
