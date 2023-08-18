Mengenal Bangsat, Hewan yang Kerap Jadi Bahasa Umpatan kala Orang Kesal

BANGSAT memang kerap menjadi umpatan ketika seseorang merasa kesal. Layaknya umpatan lainnya, kata-kata ini sebenarnya berasal dari sebuah hewan.

Bangsat atau yang dikenal sebagai kutu busuk, memiliki nama ilmiah Cimex lectularius. Hewan ini pun menjadi musuh bagi manusia dan hewan-hewan berdarah panas. Jangan kaget, Bangsat malah sudah ada di jaman pra sejarah.

Saat manusia purba tinggal dan tidur di gua, Bangsat justru siap meneror dengan menghisap darah mereka ketika semuanya tidur terlelap. Bangsat bahkan tidak pandang bulu memangsa korbannya.

Selama korbannya berdarah panas, maka bakal tetap disikat. Bahkan ketika manusia meninggalkan gua dan berkumpul di perkampungan dengan membuat rumah, Bangsat justru tetap tidak mau ditinggal.

Bentuk Bangsat bisa dibilang menjijikkan. Bentuknya pilih dan berwarna kecoklatan. Berbeda dengan kutu hewan, Bangsat si kutu busuk justru terlihat pipih layaknya biji apel.

Yang bikin seram adalah kakinya berjumlah enam buah dengan tiga kaki masing-masing di setiap sisi. Uniknya melawan bangsat justru benar-benar sulit. Saat ini banyak jasa pembersihan rumah yang mengklaim bisa membunuh Bangsat. Uniknya Bangsat justru benar-benar sulit dikalahkan.

Berdasarkan penelitian University of Kentucky College of Agriculture, Food and Environment disebutan bahwa Bangsat justru bisa memicu histamin dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan risiko bagi manusia.