Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Gaya Rambut ala Ayu Ting Ting, Mirip Idol KPop

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |21:01 WIB
5 Gaya Rambut ala Ayu Ting Ting, Mirip Idol KPop
Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEDANGDUT cantik Ayu Ting Ting memang kerap tampil menawan di berbagai kesempatan. Ibu satu anak ini semakin terlihat imut setiap harinya ketika menata rambutnya seperti idol KPop perempuan.

Ayu tidak pernah ada habisnya untuk menunjukkan aneka gaya rambut baru setiap harinya. Mulai dari kuncir dua hingga dikepang semuanya bisa menjadi inspirasi gaya rambut kita sehari-hari.

Berikut beberapa gaya rambut Ayu Ting Ting yang dirangkum dari Instagram pribadinya.

Kuncir dua

Ayu Ting Ting

Gaya rambut yang pertama sangat simple yakni dengan menguncir dua rambutnya di bagian kanan dan kiri. Cara membuat gaya rambut ini sangatlah mudah. Pertama-tama belah tengah rambut secara vertikal dari bagian depan hingga belakang. Kemudian, kuncir bagian kanan dan kiri kambut.

Pakai jepitan

Ayu Ting Ting

Gaya rambut kedua ini juga tidak kalah mudah untuk diikuti. Sebab, Ayu Ting Ting mengurai rambutnya yang panjang ke belakang. Kemudian, dirinya menambahkan jepitan di bagian depan kanan dan kiri rambutnya.

Two buns

Ayu Ting Ting

Selanjutnya, Ayu terlihat sangat imut bak ABG. Pelantun lagu sambalado ini menata rambutnya dengan gaya idol KPop yakni two buns atau cepol dua kanan dan kiri. Di masing-masing buns, Ayu menambahkan pita kecil. Penampilan Ayu ini semakin terlihat imut karena dirinya membuarkan poni pendek menggantung di bagian depan dahi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023212/parenting-anak-remaja-ala-ayu-ting-ting-akui-batasi-penggunaan-gadget-untuk-bilqis-fGhxwmoxek.jpg
Parenting Anak Remaja ala Ayu Ting Ting, Akui Batasi Penggunaan Gadget untuk Bilqis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/612/3022784/5-potret-seru-ayu-ting-ting-jadi-panitia-daging-kurban-GY6YqjtKLw.jpg
5 Potret Seru Ayu Ting Ting Jadi Panitia Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/612/3021766/gaya-manja-ayu-ting-ting-liburan-di-malaysia-tampil-anggun-dengan-dress-warna-warnia-4S2OpKQWTf.jpg
Gaya Manja Ayu Ting Ting Liburan di Malaysia, Tampil Anggun dengan Dress Warna-Warnia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/612/3001553/potret-cantik-ayu-ting-ting-pakai-busana-muslim-auranya-adem-banget-I2YlMIBUeI.jpg
Potret Cantik Ayu Ting Ting Pakai Busana Muslim, Auranya Adem Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/612/2997662/5-potret-cantik-ayu-ting-ting-dan-keluarga-liburan-di-malaysia-tampilan-bilqis-curi-perhatian-IR0DzgMZft.jpg
5 Potret Cantik Ayu Ting Ting dan Keluarga Liburan di Malaysia, Tampilan Bilqis Curi Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/612/2991156/ayu-ting-ting-pamer-foto-mesra-dengan-muhammad-faradhana-netizen-nempel-terus-kayak-perangko-bS1qESnMV3.jpg
Ayu Ting Ting Pamer Foto Mesra dengan Muhammad Faradhana, Netizen: Nempel Terus Kayak Perangko
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement