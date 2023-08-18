5 Gaya Rambut ala Ayu Ting Ting, Mirip Idol KPop

PEDANGDUT cantik Ayu Ting Ting memang kerap tampil menawan di berbagai kesempatan. Ibu satu anak ini semakin terlihat imut setiap harinya ketika menata rambutnya seperti idol KPop perempuan.

Ayu tidak pernah ada habisnya untuk menunjukkan aneka gaya rambut baru setiap harinya. Mulai dari kuncir dua hingga dikepang semuanya bisa menjadi inspirasi gaya rambut kita sehari-hari.

Berikut beberapa gaya rambut Ayu Ting Ting yang dirangkum dari Instagram pribadinya.

Kuncir dua

Gaya rambut yang pertama sangat simple yakni dengan menguncir dua rambutnya di bagian kanan dan kiri. Cara membuat gaya rambut ini sangatlah mudah. Pertama-tama belah tengah rambut secara vertikal dari bagian depan hingga belakang. Kemudian, kuncir bagian kanan dan kiri kambut.

Pakai jepitan

Gaya rambut kedua ini juga tidak kalah mudah untuk diikuti. Sebab, Ayu Ting Ting mengurai rambutnya yang panjang ke belakang. Kemudian, dirinya menambahkan jepitan di bagian depan kanan dan kiri rambutnya.

Two buns

Selanjutnya, Ayu terlihat sangat imut bak ABG. Pelantun lagu sambalado ini menata rambutnya dengan gaya idol KPop yakni two buns atau cepol dua kanan dan kiri. Di masing-masing buns, Ayu menambahkan pita kecil. Penampilan Ayu ini semakin terlihat imut karena dirinya membuarkan poni pendek menggantung di bagian depan dahi.