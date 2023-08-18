6 Standar Kecantikan Wanita Arab yang Bikin Mata Terpana

STANDAR kecantikan wanita Arab menarik untuk dibahas. Banyak yang mengatakan bahwa cantik itu relatif dan bergantung pada standar masing-masing. Seperti halnya standar kecantikan yang berbeda di tiap negara dan tidak bisa disamaratakan, mengingat adanya perbedaan etnis, kultur dan letak geografis.

Lantas, seperti apakan standar kecantikan wanita di negara-negara Arab atau Timur Tengah? Berdasarkan penelitian yang dimuat Plastic and Reconstructive Surgery Journal (2019) dalam thenationalnews.com, yang mana penelitian itu berlangsung selama setahun dan melibatkan 17 dokter kulit serta ahli bedah plastik dari seluruh Arab/Timur Tengah dengan rata-rata pengalaman lebih dari 13 tahun.

Berikut adalah 6 standar kecantikan wanita Arab:

1. Mata yang mencolok, tulang pipi yang tegas, dan bibir penuh

(Standar Kecantikan Wanita Arab, Foto: Timesofindia)

Fitur wajah tersebut telah diidentifikasi sebagai fitur wajah yang paling dicari di kalangan wanita Timur Tengah. Dalam penelitian itu, para wanita di negara-negara Arab berpandangan bahwa mata besar, lebar, mencolok, berbentuk almond sangat penting bagi mereka yang mengenakan niqab.

2. Mereka menemukan wajah oval atau bulat sering disukai oleh wanita Timur Tengah

Di Uni Emirat Arab, mereka lebih menginginkan bentuk wajah yang lebih bulat. Lain halnya dengan wanita di wilayah lainnya.

3. Alis yang menonjol

(Standar Kecantikan Wanita Arab, Foto: Timesofindia)

Dari penelitian ini, wajah dengan alis yang menonjol juga dianggap sebagai wajah yang cantik, dipadukan dengan mata yang besar dan mencolok.

4. Hidung yang kecil dan lurus

Hidung yang kecil dan lurus juga menjadi standar kecantikan wanita-wanita Arab. Mereka menganggap bahwa bentuk hidung yang besar sebagai kecacatan.