Potret Wajah Terbaru Park Bom 2NE1, Semakin Tak Dikenali Netizen

CUKUP lama tak terdengar wara-wiri di pemberitaan atau televisi, baru-baru ini Park Bom tengah menarik perhatian para netizen setelah merilis lagu ‘Holding The End Of This Night’ belum lama ini.

Selain merilis lagu tersebut, Park Bom pun kerap membagikan kesehariannya kepada para penggemar melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, contohnya baru-baru ini tepatnya pada 14 Agustus lalu, vokalis utama 2NE1 tersebut tak lupa mendukung banyak rekannya di 2NE1, Sandara Park yang debut menjadi solois.

Namun, sayangnya unggahan tersebut justru jadi sorotan karena para netizen merasakan kejanggalan pada foto-foto yang diunggah pelantun hits I Am Best tersebut. Terlihat dalam dua foto yang diunggah Bom, ia mengenakan riasan wajah berupa eyeliner gaya bold dan tegas dan polesan lipstik tebal warna merah menyala.

(Foto: Instagram @newharoobompark)

Akibat unggahan itu, beberapa penggemar dan warganet sempat tidak mengenali wajah sang penyanyi. Meski akhirnya para netizen akhirnya menyadari bahwa itu adalah Park Bom 2NE1, dan berpikir bahwa mungkin saja Bom sedang menggunakan filter dengan aplikasi seperti Snow, yang mengubah penampilannya.

BACA JUGA: Potret Cantik dan Santun Tyas Mirasih di Pengajian Jelang Pernikahan

Namun tak dipungkiri, beberapa netizen mengkhawatirkan kesehatan Park Bom, melihat penampilannya terutama wajahnya terus berubah semakin tak bisa dikenali.

“Sebenernya takut banget dia kenapa-kenapa,” kata @zen***