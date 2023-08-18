Standar Kecantikan Wanita Eropa, Tulang Pipi Tinggi hingga Rambut Lurus

STANDAR Kecantikan Wanita Eropa, akan dibahas singkat lewat artikel ini. Sehingga bisa jadi informasi menarik, seperti apa sih yang disebut atau dianggap sebagai wanita cantik di Eropa.

Jika kembali melihat sejarah, standar kecantikan wanita Eropa telah tersebar di kalangan wanita Indonesia secara turun-temurun. Hal ini, bisa terjadi akibat kedatangan kolonialisme yang juga menyebarkan dan mencoba memasukkan paham standar kecantikan di negara-negara jajahannya.

Lantas, seperti apakah standar kecantikan para wanita di Eropa? Berikut Okezone rangkumkan beberapa standar kecantikan wanita Eropa, dikutip dari KoreanSerums, Jumat (18/8/2023)

1. Hidung mancung: Hidung mancung dan mungil merupakan bentuk hidung yang sangat identik dengan orang-orang Eropa. Fitur wajah yang didapat dari nenek moyangnya yang cenderung hidup di tempat bersuhu dingin.





(Standar Kecantikan Wanita Eropa, Foto: Mark Stewart Photography)





Namun, seiring berjalannya waktu, fitur wajah berupa hidung mancung dan mungil itu pun berubah menjadi standar kecantikan. Orang Eropa menganggap bahwa wanita berhidung ramping lebih menunjukkan citra mereka sebagai perempuan yang feminin, mungil, anggun, dan sensitif.

2. Rambut lurus: Kaum wanita di Eropa diketahui sangat suka untuk memanjangkan rambutnya. Bagi sebagian besar wanita, rambut panjang dan lurus dianggap lebih menarik dan cantik. Terdapat sebuah mitos yang mengatakan bahwa wanita berambut panjang memiliki tingkat kesuburan lebih tinggi.

(Foto: AP/Page Six)

Tidak hanya sebagai penentu kecantikan seseorang, standar ini juga menjadi identitas dan ekspresi budaya bagi orang-orang di Eropa. Mereka bahkan terbiasa untuk menampilkan tampilan model wanita berambut panjang dan tebal di televise.