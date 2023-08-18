Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

IDAI Jelaskan Bahaya Polusi Udara bagi Ibu Hamil, Bisa Sebabkan Inflamasi dan Peradangan Kronik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |20:15 WIB
IDAI Jelaskan Bahaya Polusi Udara bagi Ibu Hamil, Bisa Sebabkan Inflamasi dan Peradangan Kronik
Bahaya polusi udara bagi ibu hamil. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

POLUSI udara yang terjadi di beberapa kota di Indonesia tentu sangat mengkhawatirkan. Dampak polusi bisa menyebabkan masalah kesehatan, seperti flu, batuk ISPA, dan dan masih banyak lagi.

Ternyata, polusi udara juga dapat memengaruhi ibu hamil dan kondisi janin di dalam kandungan lho. Ibu hamil yang terlalu sering terpapar polusi dapat menyebabkan masalah kardiovaskular, hipertensi dan juga asma.

Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Respirasi IDAI, dr Darmawan Budi Setyanto, SpA(K) menjelaskan polusi sendiri bukan hanya udara tapi juga asap rokok dan vape.

"Secara umum yang terdampak langsung pada polusi adalah sistem respiratori atau pernapasan, tapi partikel kecil pada polusi bisa masuk ke saluran bawah, tembus ke pembuluh darah menyebabkan tubuh kita terkontaminasi," ujar dr Darmawan seminar virtual yang digelar Ikatan Dokter Anak Indonesia bertajuk 'Dampak Polusi Udara bagi Kesehatan Anak' secara virtual, Jumat (18/8/2023).

Polusi Udara

Dokter Darmawan menambahkan zat asing yang dihasilkan polusi udara dan juga asap rokok dapat menyebabkan tubuh memberi respon. Dan akibatnya ibu hamil bisa mengalami inflamasi dan peradangan yang kronik di tubuh.

"Makanya bisa kena ke sistem saraf pusat, otak, stroke, jantung, kalau paru-paru memang langsung masuk tapi setelah dari paru-paru polutan menyebar ke darah dan kena ke sistem organ tubuh termasuk janin," tuturnya,

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3142999/polusi_udara-lbp4_large.jpg
Polusi Udara Memburuk, Waspadai 4 Penyakit Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/482/3075209/polusi_udara-mvgM_large.jpg
Tips Cerdas Menangkal Polusi Udara agar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/482/3074196/jaga_kesehatan_dari_polusi_udara-uL0n_large.jpg
Tips Menjaga Kesehatan dari Polusi Udara di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/481/3047365/subsidi-kesehatan-akibat-polusi-udara-diperkirakan-tembus-rp38-triliun-begini-respon-pemerintah-BllVuj6ko6.jpg
Subsidi Kesehatan Akibat Polusi Udara Diperkirakan Tembus Rp38 Triliun, Begini Respon Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029387/polusi-udara-di-dalam-ruangan-jadi-penyebab-masalah-kesehatan-5vNUm7M1bV.jpg
Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/481/3027897/kualitas-udara-buruk-bikin-masyarakat-rentan-terkena-ispa-ini-saran-dokter-oNcRuBMruy.jpg
Kualitas Udara Buruk Bikin Masyarakat Rentan Terkena ISPA, Ini Saran Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement