IDAI Jelaskan Bahaya Polusi Udara bagi Ibu Hamil, Bisa Sebabkan Inflamasi dan Peradangan Kronik

POLUSI udara yang terjadi di beberapa kota di Indonesia tentu sangat mengkhawatirkan. Dampak polusi bisa menyebabkan masalah kesehatan, seperti flu, batuk ISPA, dan dan masih banyak lagi.

Ternyata, polusi udara juga dapat memengaruhi ibu hamil dan kondisi janin di dalam kandungan lho. Ibu hamil yang terlalu sering terpapar polusi dapat menyebabkan masalah kardiovaskular, hipertensi dan juga asma.

Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Respirasi IDAI, dr Darmawan Budi Setyanto, SpA(K) menjelaskan polusi sendiri bukan hanya udara tapi juga asap rokok dan vape.

"Secara umum yang terdampak langsung pada polusi adalah sistem respiratori atau pernapasan, tapi partikel kecil pada polusi bisa masuk ke saluran bawah, tembus ke pembuluh darah menyebabkan tubuh kita terkontaminasi," ujar dr Darmawan seminar virtual yang digelar Ikatan Dokter Anak Indonesia bertajuk 'Dampak Polusi Udara bagi Kesehatan Anak' secara virtual, Jumat (18/8/2023).

Dokter Darmawan menambahkan zat asing yang dihasilkan polusi udara dan juga asap rokok dapat menyebabkan tubuh memberi respon. Dan akibatnya ibu hamil bisa mengalami inflamasi dan peradangan yang kronik di tubuh.

"Makanya bisa kena ke sistem saraf pusat, otak, stroke, jantung, kalau paru-paru memang langsung masuk tapi setelah dari paru-paru polutan menyebar ke darah dan kena ke sistem organ tubuh termasuk janin," tuturnya,