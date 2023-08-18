Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenapa Kaki Sering Kesemutan? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |18:43 WIB
Kenapa Kaki Sering Kesemutan? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
Ilustrasi Kaki Kesemutan(Foto: Shutterstock)
A
A
A

SETIAP orang tentu pernah merasakan kesemutan pada bagian tangan dan kaki. Biasanya gejala ini terkadang seperti badan pegal hingga susah bergerak.

Lantas kenapa kaki kita sering kesemutan? Bagaimana cara mengatasinya? Okezone akan mengulasnya pada artikel ini.

Melansir dari Healthline, kesemutan merupakan kondisi yang wajar dialami kaki saat berada di posisi yang sama dalam jangka waktu lama. Hal ini bisa terjadi karena adanya tekanan pada saraf saat berada di posisi sama dalam waktu yang lama.

Saat kesemutan itu terjadi, umumnya akan segera hilang saat mulai bergerak. Apabila kesemutan itu terus terjadi dalam jangka waktu yang lama dan disertai gejala lain seperti rasa sakit, ada kemungkinan jika kesemutan itu merupakan sebuah gangguan kesehatan.

Kesemutan

Selain itu, kesemutan paling sering terjadi karena kekurangan gerak sehingga akan hilang dengan sendirinya saat mulai kembali bergerak. Meski demikian, penting untuk berkonsultasi dengan dokter jika kesemutan itu bertahan dalam jangka waktu lama seperti seminggu atau lebih.

Beberapa gangguan kesehatan yang menyebabkan kesemutan pada kaki antara lain adalah diabetes dan neuropati diabetik, multiple sclerosis (MS), hipotiroidisme, Sindrom terowongan tarsal (TTS), gagal ginjal, penyakit Charcot-Marie-Tooth (CMT), penyakit autoimun, infeksi, dan gangguan penggunaan alkohol dan neuropati alkoholik.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/298/3158034//kesemutan-Q1s3_large.jpg
Tangan dan Kaki Sering Kesemutan? Kurangi 4 Makanan Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement