Kenapa Kaki Sering Kesemutan? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

SETIAP orang tentu pernah merasakan kesemutan pada bagian tangan dan kaki. Biasanya gejala ini terkadang seperti badan pegal hingga susah bergerak.

Lantas kenapa kaki kita sering kesemutan? Bagaimana cara mengatasinya? Okezone akan mengulasnya pada artikel ini.

Melansir dari Healthline, kesemutan merupakan kondisi yang wajar dialami kaki saat berada di posisi yang sama dalam jangka waktu lama. Hal ini bisa terjadi karena adanya tekanan pada saraf saat berada di posisi sama dalam waktu yang lama.

Saat kesemutan itu terjadi, umumnya akan segera hilang saat mulai bergerak. Apabila kesemutan itu terus terjadi dalam jangka waktu yang lama dan disertai gejala lain seperti rasa sakit, ada kemungkinan jika kesemutan itu merupakan sebuah gangguan kesehatan.

Selain itu, kesemutan paling sering terjadi karena kekurangan gerak sehingga akan hilang dengan sendirinya saat mulai kembali bergerak. Meski demikian, penting untuk berkonsultasi dengan dokter jika kesemutan itu bertahan dalam jangka waktu lama seperti seminggu atau lebih.

Beberapa gangguan kesehatan yang menyebabkan kesemutan pada kaki antara lain adalah diabetes dan neuropati diabetik, multiple sclerosis (MS), hipotiroidisme, Sindrom terowongan tarsal (TTS), gagal ginjal, penyakit Charcot-Marie-Tooth (CMT), penyakit autoimun, infeksi, dan gangguan penggunaan alkohol dan neuropati alkoholik.