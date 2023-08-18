Contoh Banner Jalan Sehat Berbagai Ukuran, Bikin Kegiatan Makin Menarik

CONTOH banner jalan sehat berbagai ukuran menarik untuk diulas. Dalam setiap kegiatan diperlukan berbagai persiapan, contohnya seperti dalam kegiatan jalan sehat. Untuk memeriahkan kegiatan acara tersebut anda dapat menambah dekorasi berupa banner.

Jalan sehat merupakan bentuk olahraga ringan yang menyehatkan serta membangun komunikasi sosial yang baik. Jalan sehat juga diikuti oleh banyak orang dan untuk memeriahkannya biasanya menggunakan yel- yel. dengan menambahkan banner dan desain yang keren maka kegiatan tersebut akan terlihat lebih menarik.

Penasaran seperti apa contoh desain banner jalan sehat? Yuk simak artikel berikut ini, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Sabtu (19/8/2023).

Contoh Banner Jalan Sehat Berbagai Ukuran

Dalam Banner tersebut menjelaskan mengenai bentuk kegiatan jalan sehat untuk memperingati HUT RI ke- 73 yang dilakukan oleh keluarga besar Garung Kidul. Dengan perpaduan font yang unik dan warna yang memanjakan mata membuat banner tersebut menjadi lebih hidup.

Dalam banner tersebut menjelaskan bentuk kegiatan jalan sehat dalam memerihkan HUT RI yang dilakukan oleh Desa. Burangkeng, Kec. Setu, Kab.Bekasi. pemilihan warna dalam banner tersebut menggambarkan bendera Indonesia yang senada dengan acara kegiatan tersebut.

Selanjutnya kamu dapat menjadikan banner ini menjadi inspirasi. Kombinasi antara warna putih dan merah melambangkan Negara Indonesia dan biru menjadi ciri khas warna dari Universitas Sebelas Maret.