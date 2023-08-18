Pengertian Workout, Jenis dan Manfaatnya bagi Kesehatan Tubuh

PENGERTIAN Workout adalah aktivitas fisik yang dilakukan di rumah atau di tempat umum untuk meningkatkan kebugaran tubuh.

Workout menjadi solusi aktivitas untuk menjaga tubuh tetap sehat bagi orang yang tidak sempat meluangkan waktu untuk berolahraga. Sebab gerakan yang dilakukan tidaklah sulit, tidak membutuhkan banyak waktu dan juga biaya.

Manfaat Workout

Membentuk Massa Otot dan Tulang

Meningkatkan Energi pada Tubuh

Meningkatkan Kapasitas Paru-paru

Mengendalikan Kadar Gula

Menjaga atau Menurunkan Berat Badan Ideal

Menjaga Kesehatan Jantung

Mengendalikan Suasana Hati

Mengurangi Rasa Nyeri pada Tubuh

Mengurangi Resiko Terkena Penyakit Kronis

Meningkatkan Kualitas Tidur

Jenis dan Contoh Workout

1. Olahraga Kardio

Olahraga kardio merupakan olahraga untuk meningkatkan system peredaran darah. Olahraga kardio dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun. Contoh olahraga kardio yang dapat dilakukan seperti jalan kaki, lompat tali, bersepeda, lain sebagainya.

2. Jogging

Jogging merupakan bentuk olahraga lari yang dilakukan secara perlahan atau santai yang bermanfaat bagi tubuh jika dilakukan secara rutin. Olahraga jogging wajib dilakukan untuk menghindarfi resiko cedera saat melakukan aktivitas fisik lain.

3. Yoga

Yoga merupakan olahraga untuk melatih pernapasan dan tubuh. Manfaat melakukan yoga selain baik bagi tubuh, juga baik bagi kesehatan mental. Dengan melakukan yoga, dapat meningkatkan keseimbangan tubuh, serta melatih kelenturan.

4. Aerobik

Olahraga aerobik biasa diiringi dengan musik dan durasi waktu. Olahraga aerobik mengandalkan oksigen untuk meningkatkan kesehatan jantung dan laju pernapasan.

5. Menari

Menari merupakan aktivitas fisik menggerakan seluruh badan dengan iringan bunyi-bunyi.

6. Push-up

Push-up berfungsi untuk menguatkan otot tubuh terutama pada otot dada, bahu depan, dan trisep. Cara melakukan push-up yaitu posisi tubuh tidur tengkurap. Posisi kedua tangan disisi kanan dan kiri tubuh. Kemudian dorong badan keatas dengan tangan sebagai tumpuan. Posisi kaki dan badan tetap tegap lurus.