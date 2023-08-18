Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pengertian Workout, Jenis dan Manfaatnya bagi Kesehatan Tubuh

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |04:30 WIB
Pengertian Workout, Jenis dan Manfaatnya bagi Kesehatan Tubuh
Pengertian workout dan manfaatnya bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENGERTIAN Workout adalah aktivitas fisik yang dilakukan di rumah atau di tempat umum untuk meningkatkan kebugaran tubuh.

Workout menjadi solusi aktivitas untuk menjaga tubuh tetap sehat bagi orang yang tidak sempat meluangkan waktu untuk berolahraga. Sebab gerakan yang dilakukan tidaklah sulit, tidak membutuhkan banyak waktu dan juga biaya.

Manfaat Workout

  • Membentuk Massa Otot dan Tulang
  • Meningkatkan Energi pada Tubuh
  • Meningkatkan Kapasitas Paru-paru
  • Mengendalikan Kadar Gula
  • Menjaga atau Menurunkan Berat Badan Ideal
  • Menjaga Kesehatan Jantung
  • Mengendalikan Suasana Hati
  • Mengurangi Rasa Nyeri pada Tubuh
  • Mengurangi Resiko Terkena Penyakit Kronis
  • Meningkatkan Kualitas Tidur

Jenis dan Contoh Workout

1. Olahraga Kardio

Olahraga kardio merupakan olahraga untuk meningkatkan system peredaran darah. Olahraga kardio dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun. Contoh olahraga kardio yang dapat dilakukan seperti jalan kaki, lompat tali, bersepeda, lain sebagainya.

Workout

2. Jogging

Jogging merupakan bentuk olahraga lari yang dilakukan secara perlahan atau santai yang bermanfaat bagi tubuh jika dilakukan secara rutin. Olahraga jogging wajib dilakukan untuk menghindarfi resiko cedera saat melakukan aktivitas fisik lain.

3. Yoga

Yoga merupakan olahraga untuk melatih pernapasan dan tubuh. Manfaat melakukan yoga selain baik bagi tubuh, juga baik bagi kesehatan mental. Dengan melakukan yoga, dapat meningkatkan keseimbangan tubuh, serta melatih kelenturan.

4. Aerobik

Olahraga aerobik biasa diiringi dengan musik dan durasi waktu. Olahraga aerobik mengandalkan oksigen untuk meningkatkan kesehatan jantung dan laju pernapasan.

5. Menari

Menari merupakan aktivitas fisik menggerakan seluruh badan dengan iringan bunyi-bunyi.

6. Push-up

Push-up berfungsi untuk menguatkan otot tubuh terutama pada otot dada, bahu depan, dan trisep. Cara melakukan push-up yaitu posisi tubuh tidur tengkurap. Posisi kedua tangan disisi kanan dan kiri tubuh. Kemudian dorong badan keatas dengan tangan sebagai tumpuan. Posisi kaki dan badan tetap tegap lurus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement