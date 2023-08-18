Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Mental Fitness, Cara Efektif untuk Jaga Kesehatan Emosional

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |21:52 WIB
Mengenal Mental Fitness, Cara Efektif untuk Jaga Kesehatan Emosional
Mengenal mental fitness. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGENAL mental fitness wajib diketahui masyarakat. Ini adalah cara mengolah pikiran dan mental yang sehat sehingga memiliki tindakan atau perasaan dan pemikiran yang positif terhadap suatu hal.

Mental fitness juga berperan penting dalam menjaga kesehatan emosional seseorang. Mental fitness tidak hanya bertujuan pada kebugaran fisik namun pada kesehatan mental juga. Latihan mental merupakan persoalan yang cukup penting untuk diperhatikan.

Sebab jika keadaan mental seseorang sehat maka pikiran akan lebih positif dan menghindari anda dari gangguan kecemasan.

Cara Melakukan mental fitness

1. Banyak membaca

Membaca tidak hanya memberi pengetahuan namun berdampak baik bagi kesehatan fisik maupun mental. Sebab, membaca mampu meningkatkan kemapuan otak untuk berpikir dan melatih konsentrasi pada suatu kegiatan.

Kesehatan mental

2. Melakukan meditasi

Meditasi adalah suatu aktivitas merelaksasikan pikiran untuk mengontrol perasaan menjadi lebih tenang. Manfaat meditasi bertujuan untuk membuat pikiran menjadi lebih positif dan menghindari stres.

3. Istirahat atau tidur yang cukup

Pola tidur yang baik dan istirahat yang cukup dapat bermanfaat bagi kesehatan mental. Sebab kebiasaan itu dapat berpengaruh pada kesehatan emosional, fisik, maupun mental. Jika seseorang mengalami gangguan pada jam tidur yang tidak beraturan maka akan menyebabkan gangguan pada pikiran dan otak.

Halaman:
1 2
      
