Pengidap Darah Tinggi, Ini 4 Ikan yang Bisa Kamu Konsumsi

ORANG yang punya darah tinggi harus pandai dalam memilih-milih makanannya. Mereka harus mampu memilih makanan yang aman bagi kesehatannya.

Apalagi darah tinggi sangat berbahaya dan bisa merusak pembuluh darah. Ini bisa menyebabkan serangan stroke atau serangan jantung. Oleh karena cara makan sehat yang baik wajib dijaga.

Dikutip dari Daily Express, terdapat sejumlah ikan yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Apa saja ikan berminyak yang aman dikonsumsi pengidap darah tinggi?

BACA JUGA:

1. Sarden

Satu lagi ikan yang aman dikonsumsi oleh penderita darah tinggi ialah sarden. Para peneliti telah menemukan bahwa ikan berminyak, seperti mackerel, salmon, hingga sarden dapat membantu melindungi jantung dan otak kita dari penyakit. Mereka ditemukan kaya akan jenis lemak tak jenuh ganda penting yang disebut omega-3, yang telah terbukti membantu menurunkan tekanan darah.

BACA JUGA:

2. Makarel

Selanjutnya ada ikan makarel. Tak kalah lezat dengan salmon, ikan makarel juga disukai banyak orang dan memiliki manfaat baik untuk kesehatan.

Ikan berlemak seperti makarel tinggi asam lemak omega-3, yang dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan, dan menurunkan trigliserida. Selain sumber ikan tersebut juga mengandung vitamin D. Vitamin ini memiliki khasiat yang dapat menurunkan tekanan darah.