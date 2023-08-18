Pejuang Diet, Ini 7 Makanan untuk Kamu

PARA pejuang diet harus pandai memilih-milih makanannya. Sebab jika memilih makanan yang salah, maka akibatnya bisa jadi tak baik bagi tubuh.

Camilan rendah kalori yang ideal untuk pejuang diet yakni, 150 hingga 200 kalori. Ini membantu kita merasa kenyang, tanpa membuat total asupan kalori harian berlebihan.

Camilan sehat wajib mengandung setidaknya 3 gram serat, dan 3 gram protein atau lebih. Serat dapat membantu Anda tetap kenyang, juga meningkatkan metabolisme.

Lalu apa saja cemilan rendah kalori yang lezat?

1. Salad Sayuran Mentah

Potong wortel, selada, dan mentimun, lalu sajikan dengan sedikit saus rendah lemak. Salad sayuran segar memberikan rasa renyah dan mengandung banyak serat.

BACA JUGA:

2. Pepaya

Pepaya kaya akan vitamin dan mineral, seperti provitamin A, vitamin C, kalium dan asam folat, serta rendah kalori. Menurut Healthline, pepaya hanya memiliki 68 kalori sehingga sangat bagus untuk camilan rendah kalori.

3. Greek Yogurt

Greek Yogurt bisa dijadikan camilan sehat untuk diet. Karena mengandung sumber protein dan kalsium yang baik. Kamu bisa menambahkan tambahkan dengan segenggam beri segar seperti Blueberry, Stroberi atau Raspberry untuk ledakan antioksidan dan rasa manis alami untuk membuat hidangan lebih enak dan kaya nutrisi.

Yoghurt Yunani biasanya tinggi protein, dan buah beri adalah salah satu sumber antioksidan terbaik, keduanya merupakan perpaduan yang bergizi.

Namun, hindari memberi topping yang berkalori tinggi, seperti cokelat atau sereal, karena dikhawatirkan berat badan makin meningkat.

BACA JUGA:

4. Edamame

Edamame banyak ditemukan di berbagai restoran Jepang. Namun, tidak sulit menemukan jajanan sehat untuk diet ini di supermarket terdekat. Edamame, kacang kedelai muda, mengandung protein dan serat yang tinggi.

Edamame juga kaya akan magnesium, kalium, dan zat besi. Cobalah makan camilan ini di antara waktu makan, agar Anda tidak kelaparan sampai waktu makan berikutnya.