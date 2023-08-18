Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Menurunkan Kadar Gula Darah Secara Alami, Salah Satunya Kontrol Asupan Karbohidrat

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |04:33 WIB
5 Tips Menurunkan Kadar Gula Darah Secara Alami, Salah Satunya Kontrol Asupan Karbohidrat
Gula darah tinggi. (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT kadar gula darah dalam tubuh tinggi, maka harus diturunkan. Cara penurunannya bisa dilakukan secara alami, dan tak usah dengan obat kimia.

Gula darah terlalu tinggi sejatinya tidak bagus bagi kesehatan sebab bisa memicu diabetes.

Apalagi menurunkan kadar gula darah tinggi secara alami dinilai lebih aman. Dikutip dari Dinkes Semarang Kota, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menurunkan gula darah tanpa obat,

 makan

 BACA JUGA:

1. Kontrol porsi makanan

Tak hanya membatasi asupan karbohidrat, bagi Anda yang memiliki gula darah tinggi juga sebaiknya perlu membatasi porsi makanan untuk mengurangi asupan kalori dan mencegah lonjakan gula darah. Sebaiknya atur pola makan Anda dengan porsi kecil secara perlahan dan selalu membaca jumlah kalori pada label makanan kemasan sebelum mengonsumsinya.

2. Konsumsi bawang putih

Bawang putih jika dikonsumsi rutin bisa menurunkan kadar gula darah. Pasalnya, umbi ini mengandung zat sulfoxide. Kandungan tersebut bisa meningkatkan sensitivitas insulin serta membantu penyembuhan infeksi.

Selain itu, bawang putih juga mengandung allicin dan allyl propyl disulfide. Kedua zat tersebut bisa menghambat penghentian insulin di hati.

 BACA JUGA:

3. Kontrol asupan karbohidrat

Karbohidrat merupakan senyawa organik yang menjadi sumber kalori bagi tubuh. Dalam kondisi normal, karbohidrat berfungsi sebagai penambah energi, materi pembangun, serta menjaga keseimbangan asam basa.

Sebaliknya, jika dikonsumsi secara berlebihan, bisa memperparah penyakit diabetes. karbohidrat menjadi penyebab utama diabetes. Mengurangi asupan karbohidrat dapat menjadi salah satu cara menurunkan gula.

Halaman:
1 2
      
