6 Cara Melatih Kemampuan Otak, Efektif untuk Pemulihan Stroke

LATIHAN otak dapat membantu seseorang mendapatkan kembali keterampilannya berpikir, bernalar, dan mengingat setelah stroke. Lalu latihan otak apa saja yang baik dan efektif dalam membantu pemulihan otak?

Ya, senam otak menjadi salah satu terapi yang digunakan bagi orang terkena stroke untuk memulihkan kemampuan otak. Sebab, seseorang yang terkena stroke mungkin akan mengalami kesulitan berpikir dan mengingat.

Dilansir dari halaman resmi Healthline, Sabtu (19/8/2023) berikut enam cara melatih otak untuk Pemulihan Stroke:

1. Permainan Memori

Untuk melatih memori otak pada penderita stroke dapat dengan cara bermain Monopoli, Simon, dan Tap it. Permainan-permainan memori tersebut mengandalkan kemampuan untuk melatih motorik, sehingga orang yang terkena Stroke mendapatkan kembali kekuatan dan gerakan pasca stroke.

2. Game Strategi

Beberapa permainan papan dan permainan komputer membutuhkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan strategi untuk bermain. Untuk melatih otak menggunakan game strategi ini kamu dapat menggunakan permainan Catan, Ticket to Ride, Mahjongg, maupun Yahtzee.

3. Seni dan Kerajinan

Terapi seni menjadi salah satu metode yang digunakan oleh professional perawatan dari berbagai kondisi kesehatan. Selain itu juga dapat membantu orang menghilangkan stress dan mengekspresikan emosi.

4. Asah Otak

Untuk terapi latihan otak yang satu ini, biasanya menggunakan permainan teka-teki silang dan Sudoku. Dalam pelatihan senam otak untuk stroke, ke dua permainan tersebut berguna untuk memanggil dan menantang otak menggunakan keterampilan analitis dan penalaran.