Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Artis Indonesia yang Pernah Kena Kolesterol Tinggi, Raffi Ahmad sampai Tak Bisa Bangun dari Tempat Tidur

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |19:28 WIB
5 Artis Indonesia yang Pernah Kena Kolesterol Tinggi, Raffi Ahmad sampai Tak Bisa Bangun dari Tempat Tidur
Salah Satu Artis Terkena Kolesterol Tinggi (Foto: Instagram)
A
A
A

DERETAN artis Indonesia yang pernah kena kolesterol tinggi ini cukup membuat fans khawatir. Hal ini dikarenakan, beberapa selebritas tanah air jarang beristirahat bahkan memilih untuk bekerja.

Melansir dari Mayo Clinic, kolesterol adalah zat lilin yang ditemukan dalam darah. Tubuh manusia membutuhkan kolesterol untuk membangun sel-sel sehat, tetapi jika kadar kolesterol terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung atau stroke.

Lantas, siapa saja 5 artis Indonesia yang pernah kena kolesterol tinggi? Berikut daftarnya dilansir dari berbagai sumber, Jumat (18/8/2023).

1. Laura Basuki

Laura Basuki

Artis cantik Laura Basuki dikenal memiliki tubuh kurus yang ideal dan sering membuat kaum hawa iri. Sayangnya, dia mengidap kolesterol tinggi dikarenakan tidak menerapkan gaya hidup sehat.

2. Ayu Ting Ting

Ayu Ting Ting

Pedangdut yang ngetop lewat lagu ‘Alamat Palsu’ ini juga sempat mengalami lonjakan kadar kolesterol. Ia menyadarinya karena merasakan hal yang tidak biasa pada bagian leher dan kepala.

Bahkan saat dicek, kolesterol ibu satu anak ini mencapai 351 mg/dL. Karena kadar kolesterol yang terlalu tinggi, Ayu Ting Ting rupanya sempat mengalami drop.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/483/3033606/kenali-jenis-sayuran-yang-tidak-boleh-dikonsumsi-pengidap-kolesterol-H5tAqPrYFn.jpg
Kenali Jenis Sayuran yang Tidak Boleh Dikonsumsi Pengidap Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/483/2986253/catat-kebiasaan-ini-bisa-bikin-kolesterol-meningkat-saat-berpuasa-fTD4ROFoTp.jpg
Catat, Kebiasaan Ini Bisa Bikin Kolesterol Meningkat saat Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/483/2968088/5-jus-penurun-kolesterol-efektif-tanpa-harus-minum-obat-TL6XyXITre.jpg
5 Jus Penurun Kolesterol, Efektif Tanpa Harus Minum Obat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/483/2968090/7-makanan-penurun-kolesterol-efektif-dikonsumsi-usai-perayaan-imlek-y0Q7IqFb5N.jpg
7 Makanan Penurun Kolesterol, Efektif Dikonsumsi Usai Perayaan Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/483/2966106/7-jus-untuk-turunkan-kadar-kolesterol-cegah-stroke-dan-serangan-jantung-mjBsuCNnJf.jpg
7 Jus untuk Turunkan Kadar Kolesterol, Cegah Stroke dan Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/483/2962929/4-minuman-penurun-kolesterol-tinggi-dijamin-ampuh-QUf9umkktJ.jpg
4 Minuman Penurun Kolesterol Tinggi, Dijamin Ampuh!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement