5 Artis Indonesia yang Pernah Kena Kolesterol Tinggi, Raffi Ahmad sampai Tak Bisa Bangun dari Tempat Tidur

DERETAN artis Indonesia yang pernah kena kolesterol tinggi ini cukup membuat fans khawatir. Hal ini dikarenakan, beberapa selebritas tanah air jarang beristirahat bahkan memilih untuk bekerja.

Melansir dari Mayo Clinic, kolesterol adalah zat lilin yang ditemukan dalam darah. Tubuh manusia membutuhkan kolesterol untuk membangun sel-sel sehat, tetapi jika kadar kolesterol terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung atau stroke.

Lantas, siapa saja 5 artis Indonesia yang pernah kena kolesterol tinggi? Berikut daftarnya dilansir dari berbagai sumber, Jumat (18/8/2023).

1. Laura Basuki





Artis cantik Laura Basuki dikenal memiliki tubuh kurus yang ideal dan sering membuat kaum hawa iri. Sayangnya, dia mengidap kolesterol tinggi dikarenakan tidak menerapkan gaya hidup sehat.

2. Ayu Ting Ting





Pedangdut yang ngetop lewat lagu ‘Alamat Palsu’ ini juga sempat mengalami lonjakan kadar kolesterol. Ia menyadarinya karena merasakan hal yang tidak biasa pada bagian leher dan kepala.

Bahkan saat dicek, kolesterol ibu satu anak ini mencapai 351 mg/dL. Karena kadar kolesterol yang terlalu tinggi, Ayu Ting Ting rupanya sempat mengalami drop.