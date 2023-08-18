Ayah Bunda Perlu Tahu, Ini 3 Jenis Kanker yang Sering Mengintai Anak-Anak

PENYAKIT kanker merupakan penyakit yang berbahaya sebab bisa mematikan. Jenis kanker yang sering menyerang anak-anak berbeda dengan dialami orang dewasa.

Kanker yang menyerang anak-anak bukan karena gaya hidup atau faktor lingkungan. Kanker pada anak biasanya disebabkan perubahan DNA awal.

Dilansir dari laman Times of India, berikut ini jenis kanker atau tumor yang sering menyerang anak-anak,

1. Tumor

Wilm Tumor Wilm atau kanker ginjal adalah kanker lain yang biasa menyerang kepada anak-anak. Hal itu juga sesuatu yang diambil secara tidak biasa, dan tidak memiliki tanda-tanda yang spesifik.

Hal ini ditandai jila anak Anda mengeluarkan darah melalui urin atau tinja, maka segeralah periksa ke dokter untuk memastikan, apakah anak diserang tumor atau ada kelainan lainnya.

2. Tumor Otak

Bentuk kanker kedua yang paling sering terlihat adalah tumor otak, terlihat pada lebih dari 20 persen kasus. Gejala dan tanda tumor otak bervariasi tergantung pada lokasi tumor berada, atau penyebaran cairan serebrospinal yang menyebabkan penyakit tersebut.

Sakit kepala tetap menjadi salah satu tanda infeksi yang paling khas. Beberapa anak juga menderita mual kronis yang terus-menerus, terutama di pagi hari, yang seharusnya menjadi tanda kekhawatiran lain yang harus diperhatikan orang tua.