HOME WOMEN HEALTH

Kenapa Keputihan Berwarna Coklat? Ternyata Ini Penyebabnya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |18:49 WIB
Kenapa Keputihan Berwarna Coklat? Ternyata Ini Penyebabnya
Ilustrasi Keputihan Warna Cokelat (Foto:Insider)
A
A
A

KEPUTIHAN biasa dialami wanita, termasuk remaja. Hal itu terjadi karena mekanisme untuk membersihkan dan melembabkan miss v. Menjadi pertanyaan kini, kenapa keputihan berwarna coklat?

Keputihan adalah kondisi lendir kental atau cairan bening keluar dari miss v. Kondisi ini merupakan proses alami agar miss v tetap bersih sekaligus terlindungi infeksi.

Keputihan

Kenapa keputihan berwarna coklat?

Mengutip berbagai sumber, Jumat (18/8/2023), keputihan umumnya berwarna bening hingga putih dengan konsistensi agak cair hingga kental. Terkadang, keputihan muncul berwarna coklat, salah satunya pada remaja.

Jika kondisi ini terjadi pada Anda, jangan khawatir ya. Pasalnya, kondisi ini masih terbilang wajar.

Keputihan warna coklat umumnya terjadi karena gangguan hormon yang belum selesai pada siklus menstruasi. Hal ini disebabkan karena darah menstruasi membutuhkan waktu untuk keluar dari rahim dan mengalami oksidasi.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
