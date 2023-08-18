Jenis Latihan Kebugaran untuk Meningkatkan Kelincahan

JENIS latihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan penting diketahui oleh banyak orang. Seperti diketahui kelincahan adalah salah satu unsur kebugaran jasmani untuk melatih kekuatan fisik bagian penting dari program kebugaran secara menyeluruh.

Bentuk latihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan adalah latihan secara fisik sangat perlu diperhatikan, jika seseorang dengan memiliki tingkat kelincahan yang baik biasanya mempunyai daya kecepatan dan akurasi yang tinggi.

Penasaran seperti apa Jenis Latihan Kebugaran Untuk Meningkatkan Kelincahan?

1. Latihan Kebugaran untuk Meningkatkan Kelincahan adalah Shutle Run

Cara melakukan bentuk latihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan adalah shuttle run yaitu yang pertama posisikan tubuh Anda dalam posisi berjongkok, pastikan juga salah satu di antara kaki berada di posisi depan, setelah mendapatkan aba-aba, sudah mulai untuk berlari dalam trek yang lurus, sampai di pengujung trek tersebut dapat kembali lari kearah yang berlawanan karena gerakan ini sering disebut dengan lari bolak-balik, lalu rasakanlah reaksi jika Anda melakukan secara rutin.

2. Latihan Kebugaran untuk Meningkatkan Kelincahan adalah Lari Zig Zag

Melakukan kelincahan pada lari zig zag bertujuan untuk memberikan kemampuan kekuatan lebih kepada otot kaki, dan cara yang pertama berlatih kelincahan dengan cara memposisikan tubuh secara tegak kemudian posisi tangan di samping badan, lalu pandangan ke depan sambil menunggu aba-aba, jika sudah aba-aba start lakukanlah gerakan lari ini secara berkelok-kelok baik ke arah kanan maupun kiri secara bergantian.