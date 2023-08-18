8 Makanan yang Membantu Meringankan Gejala Asma

KINI polusi udara semakin memburuk di Jakarta, asap kelabu menutupi langit Jakarta beberapa waktu belakangan ini. Kondisi ini tentu tidak baik untuk pernafasan. Ada yang sudah mulai pilek, batuk, hingga terasa sesak.

Keadaan ini juga tentu tidak aman bagi penderita asma. Udara yang buruk mampu menimbulkan gejala asma kembali kambuh. Namun tenang saja, hal tersebut dapat dicegah dengan beberapa makanan tertentu. Sebab, beberapa kandungan yang ada dalam makanan dipercaya mampu membantu meringankan gejala asma.

Penasaran dengan jenis makanannya? Berikut ini 8 makanan yang membantu meringankan gejala asma yang telah dirangkum dari Everyday Health.

1. Apel dan jeruk

Holly Prehn, RD, seorang dokter pendukung nutrisi bersertifikat di Rumah Sakit Universitas Colorado di Denver menganjurkan untuk mulailah menambahkan lebih banyak buah ke dalam makananmu. Sebab, buah adalah sumber beta karoten dan vitamin C dan E yang baik, yang dapat mengurangi peradangan dan pembengkakan di paru-paru.

Dari berbagai buah yang ada, apel dan buah jeruk secara khusus telah terbukti mengurangi risiko dan gejala asma. Makan dua porsi buah (ditambah lima porsi atau lebih porsi sayuran) per hari selama dua minggu membantu kontrol asma yang lebih baik daripada mengonsumsi lebih sedikit buah.

BACA JUGA:

2. Salmon

Makanan yang mengandung asam lemak omega-3 dapat membantu meringankan peradangan pada penderita asma. Untuk itu, ikan berlemak seperti salmon yang mengandung banyak asam lemak omega-3 baik untuk meringankan gejala asma.

"Ikan berlemak memang memiliki peran anti-inflamasi karena kandungan omega-3 EPA," kata Kelly Jones, RD, CSSD, pemilik Kelly Jones Nutrition yang berbasis di Newtown, Pennsylvania.

Ditambah lagi, menurut National Institutes of Health (NIH), salmon adalah salah satu sumber vitamin D terbaik, dengan 71 persen dari nilai harianmu dalam porsi 3 ons. Menurut American College of Allergy, Asthma, and Immunology (ACAAI), ketika kita mempertahankan kadar vitamin D dapat membantu mengatasi gejala asma.

3. Kacang

Mikrobioma usus yang sehat bisa sangat membantu mengurangi asma dan gangguan autoimun lainnya. Ada bukti bahwa makanan berserat tinggi seperti kacang mampu meningkatkan pertumbuhan bakteri usus sehat dan mengurangi risiko gangguan inflamasi yang lebih rendah, termasuk asma.

Walaupun demikian, penderita asma harus mengonsumsi kacang dalam jumlah sedang karena makan terlalu banyak dapat meningkatkan risiko gas dan kembung yang dapat memperburuk kondisi.

BACA JUGA:

4. Jahe

Jahe juga dapat membantu meringankan gejala asma karena kandungan tertentu dalam jahe dapat membantu mengendurkan saluran udara.

Karen Smith, RD, CDCES, ahli diet terdaftar dan ahli diabetes dengan Komite Dokter dan Barnard Medical Center di Washington, DC, merekomendasikan untuk menambahkan beberapa akar jahe segar ke tumis sayuran yang disajikan di atas nasi. Dengan cara ini, kamu akan mendapatkan manfaat jahe dan nutrisi serta serat dari beras.

5. Kunyit

Menurut National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), kunyit telah banyak digunakan dalam tradisi pengobatan tradisional Tiongkok dan Asia Timur untuk mengurangi gangguan pernapasan dan lainnya. Penelitian menunjukkan bahan aktif kunyit, kurkumin, dapat membantu memadamkan peradangan di saluran udara asma.