Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Polusi Udara Pengaruhi Mental Anak dan Remaja, Begini Penjelasan IDAI

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |21:00 WIB
Polusi Udara Pengaruhi Mental Anak dan Remaja, Begini Penjelasan IDAI
Polusi udara dapat pengaruhi mental anak dan remaja. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PAPARAN polusi udara di kota-kota besar tentu berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Anak-anak menjadi golongan yang cukup rentan terserang penyakit.

Terkait hal tersebut, Ikatan Dokter Indonesia (IDAI) mengatakan paparan polusi udara berkaitan dengan gangguan mental pada anak-anak dan remaja. Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Respirasi IDAI, dr Darmawan Budi Setyanto, SpA(K) menjelaskan polutan yang terhirup tidak hanya merusak dan berhenti di sistem respiratori, tapi juga dalam tubuh.

"Dampaknya bukan hanya di sistem pernapasan tapi juga seluruh sistem organ," ujar Darmawan dalam seminar virtual yang digelar Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bertajuk 'Dampak Polusi Udara bagi Kesehatan Anak' secara virtual, Jumat (18/8/2023).

Polusi Udara

Dokter Darmawan menambahkan saat anak-anak dan remaja, sistem saraf mereka masih tahap tumbuh kembang. Ketika terkena polutan, fungsinya jadi terganggu.

"Kognitifnya terganggu, mental dan kelakuannya juga, itu satu tempat yang sama. Kalau orang dewasa berdampak stroke, kalau pada anak yang masih masa tumbuh kembang kemudian bisa menyebabkan gangguan mental dan tingkah laku, IQnya jadi rendah dari biasanya," tuturnya.

Lantas bagaimana cara mengatasi agar anak tidak terpapar polusi udara? Dokter Darmawan menyarankan untuk menjaga lingkungan dimulai dari rumah terlebih dahulu. Hindari hal-hal yang menyebabkan polusi di dalam rumah, seperti asap rokok, vape, dan juga asap masakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3142999/polusi_udara-lbp4_large.jpg
Polusi Udara Memburuk, Waspadai 4 Penyakit Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/482/3075209/polusi_udara-mvgM_large.jpg
Tips Cerdas Menangkal Polusi Udara agar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/482/3074196/jaga_kesehatan_dari_polusi_udara-uL0n_large.jpg
Tips Menjaga Kesehatan dari Polusi Udara di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/481/3047365/subsidi-kesehatan-akibat-polusi-udara-diperkirakan-tembus-rp38-triliun-begini-respon-pemerintah-BllVuj6ko6.jpg
Subsidi Kesehatan Akibat Polusi Udara Diperkirakan Tembus Rp38 Triliun, Begini Respon Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029387/polusi-udara-di-dalam-ruangan-jadi-penyebab-masalah-kesehatan-5vNUm7M1bV.jpg
Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/481/3027897/kualitas-udara-buruk-bikin-masyarakat-rentan-terkena-ispa-ini-saran-dokter-oNcRuBMruy.jpg
Kualitas Udara Buruk Bikin Masyarakat Rentan Terkena ISPA, Ini Saran Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement