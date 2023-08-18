Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pakar Paru: Masker Bukan Hal Utama, Hal Terpenting Atasi Sumber Polusi Udara

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |23:30 WIB
Pakar Paru: Masker Bukan Hal Utama, Hal Terpenting Atasi Sumber Polusi Udara
Polusi udara memburuk. (Foto: Antara)
A
A
A

SAAT ini polusi Jakarta semakin memburuk. Bahkan sudah banyak orang yang kena penyakit batuk pilek akibat polusi udara tersebut.

Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Prof Tjandra Yoga Aditama menjelaskan, masker bukan solusi utama untuk mencegah polutan udara. Namun hal yang paling penting pemerintah dan masyarakat mencari sumber polusi lalu mengendalikannya.

 pakai masker

Dikutip dari Antara, Dokter Tjandra berpendapat, walau tidak sepenuhnya mencegah polutan udara selain mencegah penularan penyakit lain, masker setidaknya dapat membantu.

Menurut dia, semakin bagus mutu masker maka lebih baik perlindungannya. Namun, belum ada bukti ilmiah dengan angka pasti semisal masker N95, masker bedah atau dua dan tiga lapis masker akan menurunkan polusi sekian persen.

"Akan sangat tergantung dari kadar polusi di tempat seseorang sedang berada, hembusan angin, mungkin kelembaban dan lainnya," katanya.

Lebih lanjut terkait hal yang bisa dilakukan masyarakat demi mencegah terkena polutan udara yakni sedapat mungkin membatasi aktivitas fisik berat di daerah polusi udara sedang tinggi, misalnya di jalan macet dan lainnya.

"Tentu hal ini tidak mudah dilakukan, tetapi setidaknya perlu jadi perhatian kalau dimungkinkan," ujar Dokter Tjandra.

Sementara itu, terkait alat air purifier atau pemurni udara untuk mencegah polutan, seperti halnya masker, ini memerlukan bukti ilmiah yang valid terlebih dulu, juga akan tergantung dari seberapa besar polusi udara di dalam ruangannya, bagaimana ventilasi ruangan itu dan lainnya.

Oleh karena itu, Dokter Tjandra mengajak masyarakat tidak cepat mengambil kesimpulan sebelum ada data ilmiah yang jelas.

 BACA JUGA:

Kemudian, untuk masyarakat yang mempunyai penyakit kronik pernapasan dan ada obat yang harus rutin dikonsumsi maka sebaiknya ingat untuk mengonsumsinya sesuai aturan yang ada.

Selain itu, apabila ada perburukan dan keluhan tambahan semisal serangan asma, maka disarankan segera berkonsultasi ke petugas kesehatan atau setidaknya menggunakan obat yang memang sudah dianjurkan untuk mengatasi perburukan keluhan.

Lalu, dengan sedang adanya polutan di udara maka orang-orang tidak menambah polusi lain masuk ke paru dan saluran napas.

 BACA JUGA:

"Seperti janganlah merokok dan jangan membakar, serta upayakan jangan melakukan kegiatan yang menambah polusi udara di sekitar kita," kata Dokter Tjandra.

Halaman:
1 2
      
