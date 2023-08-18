Hary Tanoesoedibjo Tinjau Klinik Pratama MNC Medical Center, Bakal Tingkatkan Fasilitas Kesehatan untuk Masyarakat Sekitar

HARY Tanoesoedibjo dan Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo meninjau langsung fasilitas dan pelayanan Klinik Pratama MNC Medical Center yang baru saja diresmikan Jumat, (18/8/2023).

Klinik tersebut berlokasi di Gedung Highend, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu Hary lantas masuk ke ruang utama, ruang pemeriksaan, hingga ruang perawatan yang ada di Klinik Pratama MNC Medical Center.

Dia juga tak lupa turut berbincang dengan para tenaga medis di klinik tersebut tentang latar belakang dan beberapa kesiapan pelayanan yang ada di klinik tersebut. Saat diwawancara usai peresmian dan peninjauan tersebut, Hary memastikan bahwa layanan dan fasilitas di klinik tersebut akan terus ditingkatkan.

Salah satunya dalam hal dana kesehatan. Mengingat, klinik tersebut tak hanya diperuntukkan bagi karyawan MNC Group yang terbilang banyak, namun juga bagi masyarakat sekitar.

“Kita akan terus tingkatkan dana kesehatannya itu sangat penting. Apalagi MNC Center ini kan pusat ya, jadi banyak sekali. Di samping penghuninya banyak, karyawan banyak, tamunya banyak," ujar Hary, saat diwawancara di lokasi, Jumat, (18/8/2023).

Oleh sebab itu, Hary memastikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan dari berbagai unit yang ada di Klinik Pratama MNC Medical Center. Dia berharap ke depannya bisa mengakomodir pelayanan kesehatan untuk masyarakat sekitar. Salah satunya, terkait layanan BPJS Kesehatan.

“Tapi kami akan meningkatkan pelayanan berbagai unit, otomatis kita harus meningkatkan di BPJS dulu, baru untuk masyarakat,” tuturnya.

Dalam peresmian Klinik Pratama MNC Medical Center, turut hadir pula beberapa perwakilan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Salah satunya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho.

Dalam kesempatan tersebut, Jessica mengaku bangga bisa turut meresmikan klinik tersebut. Apalagi, dia juga kerap berkecimpung di beberapa kegiatan yang masih berkaitan dengan kesehatan di MNC Peduli.