Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hary Tanoesoedibjo Tinjau Klinik Pratama MNC Medical Center, Bakal Tingkatkan Fasilitas Kesehatan untuk Masyarakat Sekitar

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:17 WIB
Hary Tanoesoedibjo Tinjau Klinik Pratama MNC Medical Center, Bakal Tingkatkan Fasilitas Kesehatan untuk Masyarakat Sekitar
Hary dan Jessica Tanoesoedibjo tinjau langsung Klinik Pratama MNC Medical Center. (Foto:MPI/ Wiwie Heriyani)
A
A
A

HARY Tanoesoedibjo dan Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo meninjau langsung fasilitas dan pelayanan Klinik Pratama MNC Medical Center yang baru saja diresmikan Jumat, (18/8/2023).

Klinik tersebut berlokasi di Gedung Highend, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu Hary lantas masuk ke ruang utama, ruang pemeriksaan, hingga ruang perawatan yang ada di Klinik Pratama MNC Medical Center.

Dia juga tak lupa turut berbincang dengan para tenaga medis di klinik tersebut tentang latar belakang dan beberapa kesiapan pelayanan yang ada di klinik tersebut. Saat diwawancara usai peresmian dan peninjauan tersebut, Hary memastikan bahwa layanan dan fasilitas di klinik tersebut akan terus ditingkatkan.

Salah satunya dalam hal dana kesehatan. Mengingat, klinik tersebut tak hanya diperuntukkan bagi karyawan MNC Group yang terbilang banyak, namun juga bagi masyarakat sekitar.

Klinik Pratama MNC

“Kita akan terus tingkatkan dana kesehatannya itu sangat penting. Apalagi MNC Center ini kan pusat ya, jadi banyak sekali. Di samping penghuninya banyak, karyawan banyak, tamunya banyak," ujar Hary, saat diwawancara di lokasi, Jumat, (18/8/2023).

Oleh sebab itu, Hary memastikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan dari berbagai unit yang ada di Klinik Pratama MNC Medical Center. Dia berharap ke depannya bisa mengakomodir pelayanan kesehatan untuk masyarakat sekitar. Salah satunya, terkait layanan BPJS Kesehatan.

“Tapi kami akan meningkatkan pelayanan berbagai unit, otomatis kita harus meningkatkan di BPJS dulu, baru untuk masyarakat,” tuturnya.

Dalam peresmian Klinik Pratama MNC Medical Center, turut hadir pula beberapa perwakilan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Salah satunya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho.

Dalam kesempatan tersebut, Jessica mengaku bangga bisa turut meresmikan klinik tersebut. Apalagi, dia juga kerap berkecimpung di beberapa kegiatan yang masih berkaitan dengan kesehatan di MNC Peduli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/481/3094594/dokter_rscm_sebut_program_mnc_love_donation_penuhi_kebutuhan_darah_pasien_leukimia_hingga_lakalantas-JXMK_large.jpg
Dokter RSCM Sebut Program MNC Love Donation Penuhi Kebutuhan Darah Pasien Leukimia hingga Lakalantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/481/3094587/gandeng_rscm_mnc_peduli_gelar_aksi_donor_darah_hari_ini-gkzG_large.jpg
Gandeng RSCM, MNC Peduli Gelar Aksi Donor Darah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/483/3088505/rayakan_hut_ke_14_mnc_life_gelar_seminar_dan_pemeriksaan_kesehatan_gratis-d5wP_large.jpg
Rayakan HUT ke-14, MNC Life Gelar Seminar dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/481/3095149/kkp_bersama_mnc_peduli_essilor_dan_forjukafi_berikan_makan_sehat_dan_kacamata_gratis_untuk_anak-1rUz_large.jpg
KKP Bersama MNC Peduli, Essilor dan Forjukafi Berikan Makan Sehat dan Kacamata Gratis untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/487/3087904/kerjasama_dengan_pmi_depok_mnc_peduli_gelar_donor_darah-Dt6G_large.jpg
Kerjasama dengan PMI Depok, MNC Peduli Gelar Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/481/3094890/mnc_peduli_bersama_kkp_dan_essilor_adakan_pemeriksaan_mata_dan_kacamata_gratis_serta_makan_sehat-9hlG_large.jpg
Rangkaian HUT MNC Group ke-35, MNC Peduli Bersama KKP dan Essilor Adakan Pemeriksaan Mata dan Kacamata Gratis Serta Makan Sehat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement