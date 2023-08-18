Ini Fasilitas Klinik Pratama MNC Medical Center, Bisa Jadi Rujukan

KETUA MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo mengungkapkan sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Klinik Pratama MNC Medical Center yang baru diresmikan hari ini, Jumat, (18/8/2023).

Menurutnya, klinik yang berlokasi di Gedung Highend, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat ini tak hanya menyediakan berbagai fasilitas yang lebih umum, namun juga bisa menjadi klinik rujukan dari beberapa puskesmas yang ada di sekitar kawasan tersebut.

“Kalau sekarang masih di tahapan Klinik Pratama tentunya fasilitas-fasilitas yang ada termasuk layanan kesehatan yang lebih umum, tapi termasuk juga kita bisa menjadi perpanjangan tangan dari puskesmas,” ujar Jessica, saat diwawancara di lokasi, usai peresmian Klinik Pratama MNC Medical Center, Jumat, (18/8/2023).

Salah satu layanan yang akan diberikan di klinik tersebut adalah layanan vaksinasi gratis yang bisa didapatkan oleh karyawan, tamu dari MNC Center, hingga masyarakat sekitar.

“Termasuk misalkan ada vaksinasi yang diberikan secara gratis oleh puskesmas. Bisa juga kita berikan di Klinik Pratama MNC Medical Center ini,” imbuhnya.

Jessica juga mengungkapkan, bahwa sebelum diresmikan, Klinik Pratama MNC Medical Center sebelumnya sempat menjadi tempat untuk pemeriksaan dan perawatan pasien Covid-19 di masa pandemi yang terjadi beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:

“Sedikit informasi, klinik ini sebelumnya untuk memfasilitasi waktu masa pandemi. Jadi memang mungkin cocok tempatnya. Karena selama pandemi ini menjadi salah satu tempat di mana kita mencoba menekan penyebaran Covid-9 itu sendiri,” terangnya.

Sebagai Ketua MNC Peduli, Jessica lantas mengaku bangga bisa turut meresmikan klinik tersebut. Apalagi, ia juga kerap berkecimpung di beberapa kegiatan yang masih berkaitan dengan kesehatan dengan MNC Peduli.

BACA JUGA:

“Saya selaku Ketua MNC Peduli, sangat bangga hari ini bisa turut menyaksikan peresmian Klinik Pratama MNC Medical Center ini, karena MNC Peduli sendiri sedikit informasi, bergerak di berbagai macam bidang sosial, termasuk juga layanan kesehatan. Salah satunya adalah layanan ambulance, dan vaksinasi waktu masa pandemi, ada juga operasi gratis, katarak, hermina dan lain-lainnya,” paparnya.