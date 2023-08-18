Klinik Pratama MNC Medical Center Resmi Dibuka, Hary Tanoesoedibjo: Bisa Digunakan untuk Siapapun

KLINIK menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang selalu dibutuhkan masyarakat di mana saja. Karenanya MNC Group membuka klinik dengan fasilitas lengkap bernama Klinik Pratama MNC Medical Center.

Klinik yang berlokasi di Gedung Highend, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat ini sendiri diresmikan pada hari ini, Jumat, (18/8/2023).

Chairman MNC Group Hary Tanoeseodibjo hadir langsung meresmikan klinik dengan fasilitas lengkap ini, yang ditandai dengan penandatangan dan pengguntingan pita sebagai simbolis.

Dibukanya Klinik Pratama MNC Medical Center ini diharapkan bisa memudahkan karyawan MNC Group, para tamu, serta masyarakat yang tinggal di sekitaran Kebon Sirih, Jakarta Pusat, untuk datang berobat kapan saja, khususnya pada hari kerja.

“Ya saya menambahkan bahwa ini adalah fasilitas yang untuk saat ini dipergunakan oleh seluruh siapapun yang di MNC Center,” ujar Hary Tanoeseodibjo, saat diwawancara di lokasi, usai peresmian, Jumat, (18/8/2023).

Terlebih, menurut Hary Tanoeseodibjo, MNC Group sendiri memiliki karyawan yang sangat banyak. Ditambah, dengan banyaknya tamu yang kerap berkunjung ke Hotel Park Hyatt yang lokasinya masih dalam satu kawasan dengan klinik tersebut.

“Jadi bisa karyawan, tamu, juga ada unit-unit usaha yang ada di sini, bisa dari Park Hyatt juga tamunya. Karena di sini besar ya. Karyawan disini 9000 lebih. Apalagi kalau sama tamu bisa 10 ribu lebih. Apalagi kalau ada acara di Ballroom-nya Park Hyatt itu juga bisa banyak,” lanjutnya.

Karena itu, Hary Tanoeseodibjo lantas memastikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan dari berbagai unit yang ada di Klinik Pratama MNC Medical Center agar ke depannya turut bisa mengakomodir pelayanan kesehatan untuk masyarakat sekitar. Salah satunya, terkait layanan BPJS Kesehatan.