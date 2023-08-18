Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jessica Tanoesoedibjo Resmikan Klinik Pratama MNC Medical Center, Terbuka Untuk Masyarakat Luas

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |13:42 WIB
Jessica Tanoesoedibjo Resmikan Klinik Pratama MNC Medical Center, Terbuka Untuk Masyarakat Luas
Peresmian Klinik Pratama MNC Medical Center (Foto: Aziz Indra MPI )
A
A
A

KETUA MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo turut meresmikan Klinik Pratama MNC Medical Center yang berlokasi di Gedung Highend, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari ini, Jumat, (18/8/2023). Peresmian klinik tersebut ditandai dengan penandatangan dan pengguntingan pita sebagai simbolis.

Jessica Tanoesoedibjo berharap, klinik ini bisa menjadi fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan bagi para karyawan MNC Group, serta para tamu yang ada di kawasan MNC Center.

 peresmian Klinik Pratama MNC Medical Center

“Salah satu yang kita lihat memang di kawasan MNC Center ini banyak kebutuhan pelayanan kesehatan yang mungkin belum bisa dipenuhi. Karena itu kita menggagas untuk menset-up Klinik Pratama MNC Medical Center ini,” ujar Jessica, saat diwawancara di lokasi, usai peresmian, Jumat, (18/8/2023).

“Ke depannya harapannya bisa melayani bukan hanya layanan BPJS, tapi juga semua yang juga ada di kawasan MNC Center, termasuk karyawan dan juga tamu-tamu hotel yang ada di MNC Center ini,” sambungnya.

Meski begitu, Jessica juga memastikan bahwa Klinik Pratama MNC Medical Center ini juga diperuntukkan bagi masyarakat sekitar kawasan Kebon Sirih yang juga ingin mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan.

“Tentu harapannya bisa melayani masyarakat secara luas juga di kawasan Kebon Sirih ini, tentunya layanan di sini dibuka dari Senin sampai Jumat, jadi kalau misalkan ada yang mau ke mari untuk menerima layanan kesehatan,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Chairman MNC Group Hary Tanoeseodibjo yang juga turut hadir langsung meresmikan klinik dengan fasilitas lengkap ini.

Dibukanya Klinik Pratama MNC Medical Center ini diharapkan bisa memudahkan karyawan MNC Group, para tamu, serta masyarakat yang tinggal di sekitaran Kebon Sirih, Jakarta Pusat, untuk datang berobat kapan saja, khususnya pada hari kerja.

Halaman:
1 2
      
