HOME WOMEN TRAVEL

5 Hal Paling Populer dari Semarang yang Jadi Favorit Wisatawan, Apa Saja?

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |06:00 WIB
5 Hal Paling Populer dari Semarang yang Jadi Favorit Wisatawan, Apa Saja?
Kota Semarang, Jawa Tengah. (Instagram @meltoy.photo)
KOTA Semarang punya banyak keunikan yang menarik buat dinikmati wisatawan. Selain tempat wisata, kuliner tradisional khas Ibu Kota Jawa Tengah juga mampu menggoyang lidah pelancong.

Semarang sebagai kota metrapolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung tentu punya beragam daya tarik wisata. Ada beberapa hal terkenal di kalangan wisatawan dari Semarang. Berikut di antaranya :

 BACA JUGA:

Tahu Gimbal

Tahu jadi salah satu makanan yang orang banyak suka. Ketika Anda berkunjung ke Semarang, tahu gimbal bisa menjadi pilihan yang nikmat.

 iluastr

Tahu gimbal Semarang (Instagram @fryhutagalung)

Tahu gimbal ini disajikan bersama potongan lontong dan kol yang disiram bumbu lacang dan petis.

Nah, buat Anda yang berkunjung ke Semarang bisa datang ke kedai penjual tahu gimbal seperti warung Pak H. Edy yang terletak di Jalan Pahlawan di depan departeman sosial Semarang.

 BACA JUGA:

Lumpia Semarang

Lumpia makanan khas paling terkenal dari Semarang. Bahkan Semarang dijuluki Kota Lumpia. Rasanya yang lezat membuat lumpia Semarang disukai banyak orang.

Lumpia Semarang

Lumpia bisa dicicipi langsung di Semarang atau dijadikan oleh-oleh.

Lumpia terbuat dari adonan tepung yang diisi dengan daging ayam, bawang putih, telur orak arik, ebi, kecap, potongnan sayuran, hingga rebung. Untuk rebung, inilah yang menjadi ciri khas dari lumpia Semarang.

Telusuri berita women lainnya
