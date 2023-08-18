Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Serunya Piknik ke Gua Karang Bolong Pangandaran, Cocok buat Liburan Akhir Pekan

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |16:03 WIB
Gua Karang Bolong, Pangandaran, Jawa Barat (Foto: Wordpress/ Mira Yamira)
A
A
A

MENIKMATI liburan akhir pekan bisa jadi solusi untuk melepas penat setelah lelah bekerja seharian.

Bila masih bingung destinasi wisata mana yang ingin dikunjungi, cobalah mampir ke kawasan Pangandaran, Jawa Barat.

Di Pangandaran, ada beberapa destinasi wisata alam yang bisa kamu kunjungibsaat liburan akhir pekan. Salah satunya yang jadi sorotan ialah Gua Karang Bolong.

Ya, Gua Karang Bolong akan menyuguhkan jernihnya air laut Pangandaran dan pemandangan yang indah. Saat melihat keindahan Gua Karang Bolong ini, tentu Anda akan tercengang bahwa destinasi wisata seindah itu ada di kawasan Jawa Barat.

Lokasi Gua Karang Bolong

Gua Karang Bolong berada di sebelah selatan Taman Cagar Alam Pangandaran. Kawasan yang memiliki luas 537 hektare itu memiliki tempat konservasi dan destinasi wisata alam.

Goa Karang Bolong

Untuk bisa menikmati indahnya Gua Karang Bolong, pengunjung perlu menggunakan perahu pesiar dari pantai barat atau pantai timur.

Saat menaiki perahu, wisatawan akan disuguhkan dengan indahnya pemandangan laut biru dari Gua Karang Bolong. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat bebatuan yang membentuk celah dan akan dilewati dengan perahu yang mereka tumpangi.

Kegiatan Seru di Gua Karang Bolong

Pengunjung yang hadir ke Gua Karang Bolong bisa melakukan kegiatan seru seperti melakukan watersport. Atau, Anda juga bisa menikmati pemandangan dan berfoto ria di lokasi ini.

Selain itu, kegiatan snorkeling dan menikmati indahnya air laut di Gua Karang Bolong ini juga bisa dilakukan para pengunjung saat cuaca sedang bagus dan cerah.

Halaman:
1 2
      
