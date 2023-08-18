Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Danau Labuan Cermin: Lokasi, Daya Tarik dan Aktivitas Wisata

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |14:01 WIB
Danau Labuan Cermin: Lokasi, Daya Tarik dan Aktivitas Wisata
Danau Labuan Cermin, destinasi wisata cantik di Berau, Kaltim (Foto: IG/@indietravel.id)
BILA anda merasa bosan dengan wisata air yang hanya berkutat di pantai saja, sepertinya anda harus beranjak dari tepian ombak dan menelusuri jalan setapak menuju surga dunia yang pastinya dapat memanjakan mata, hati, dan pikiran ketika mampir ke sana.

Objek wisata danau dapat menjadi solusi bagi anda. Eits, jangan salah, danau yang satu ini berbeda dengan danau pada umumnya.

Selain memiliki pesona alam yang indah, air yang menggenangi danau ini masih bersih dan jernih sehingga ketika siang hari anda dapat melihat dengan jelas pantulan benda-benda di dasar danau.

Tak hanya itu, jika air danau identik dengan air tawar, danau yang satu ini berbeda karena memiliki dua rasa sekaligus, yakni rasa tawar dan rasa asin. Loh, kok bisa?

Berada di Desa Labuan Kelambu, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat danau yang indah dan airnya masih jernih terjaga, tersimpan di tengah hutan yang masih asri, bernama Danau Labuan Cermin.

Pemberian nama Labuan Cermin bukan tanpa alasan, selain karena berada di Desa Labuan, pemberian nama cermin disematkan karena beningnya air danau yang memantulkan bayangan luar sangat jelas seperti sebuah kaca.

Labuan Cermin

(Foto: IG/@tegarsatyapratama)

Bahkan, saking beningnya anda bisa melihat dengan jelas biota yang hidup di danau, seperti ikan-ikan kecil, lumut, dan lain-lain. Pantulannya semakin jelas ketika pantulan sinar matahari masuk menyinari air danau sehingga tampak berkilau seperti kaca.

Danau ini juga disebut sebagai danau dua rasa karena air danau yang memang memiliki dua rasa, yakni rasa tawar dan rasa asin.

Ketika mendekat ke permukaan danau, air yang ada di permukaan akan terasa asin, sedangkan di bagian bawah airnya terasa tawar.

Melansir dari laman Indonesia Kaya, konon bupati setempat memang mengembangkan Labuan Cermin sebagai destinasi wisata yang diawali dengan menetapkan kawasan ini sebagai kawasan konservasi atau kawasan lindung, setelah itu akan dilengkapi sarana penunjang yang akan memudahkan pengunjung menikmati keindahan danau sejuk ini.

Halaman:
1 2 3
      
