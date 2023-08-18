Berjuluk Kota Pahlawan, Berikut 5 Destinasi Sejarah di Surabaya Saksi Perjuangan Indonesia

RS. Darmo, salah satu bangunan bersejarah di Surabaya, Jawa Timur (Foto: KJ)

MASIH dalam momen HUT ke-78 kemerdekaan Indonesia, Kota Surabaya menjadi salah satu saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda.

Di mana tepatnya pada 10 November 1945, arek Suroboyo terlibat bentrok dengan pasukan Belanda karena bersikukuh untuk mempertahankan kemerdekaan usai diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta.

Maka tidak heran jika Surabaya dijuluki Kota Pahlawan. Penyematan julukan tersebut sebagai bentuk penghormatan atas terjadinya peristiwa tersebut.

Kini sejumlah bangunan bersejarah itu sebagian masih berfungsi baik, dan beberapa dijadikan destinasi wisata untuk mengenang jasa para pahlawan Indonesia. Berikut MNC Portal rangkumkan 5 di antaranya.

1. Rumah Sakit Darmo

Rumah sakit yang dulunya bernama Soerabaiasche Zieken Verpleging (SZV) ini didirikan pada tahun 1897 oleh pemerintah Belanda.

RS. Darmo (Foto: dok. Endang Risty)

Dulunya, Rumah Sakit Darmo menjadi markas penting bagi militer Belanda . Saat ini Rumah Sakit Darmo masih ada dengan mempertahankan bangunan khas masa lampau dan menjadi salah satu rumah sakit tertua di Surabaya.

2. Tugu Pahlawan

Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana arek-arek Suroboyo berjuang melawan pasukan Sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia.

Monumen Tugu Pahlawan ini menjadi pusat perhatian setiap tanggal 10 November mengenang peristiwa pada tahun 1945 ketika banyak pahlawan yang gugur dalam perang kemerdekaan.

(Foto: dok. Aukrit Manpakdee)

Berlokasi di Jalan Pahlawan Surabaya, Jawa Timur atau tepatnya dan di dekat dengan Kantor Gubernur Jawa Timur. Dan jadi ikon Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan.

3. Monumen Jenderal Soedirman

Wisata sejarah lainnya di Surabaya adalah Monumen Jenderal Soedirman, berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Seperti diketahui, bahwa Jenderal Soedirman merupakan pahlawan besar Indonesia sekaligus panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia yang pertama.

Guna mengenang jasanya sekaligus memperingati Hari Pahlawan, Monumen Jenderal Soedirman didirikan pada 10 November 1970.