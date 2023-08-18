5 Desa Sepi nan Sunyi di Prancis, Cocok buat Self Healing Hilangkan Stres

TERKADANG manusia ingin berhenti sejenak dari aktivitas dan kesibukan menjenuhkan sehari-hari. Self healing menjadi solusi dengan cara pelesiran ke tempat-tempat sepi nan sunyi bebas gangguan.

Tempat yang dituju biasanya ke daerah pedesaan, gunung, dan tempat-tempat yang dapat menenangkan pikiran dan memanjakan mata.

Ini tidak hanya berlaku di Indonesia, namun juga di luar negeri. Salah satunya yaitu pedesaan yang ada di Prancis.

Melansir Euro News, pedesaan Prancis disebut juga sebagai rumah bagi berbagai kota yang indah dan tenang, dengan pesona yang dapat mempersilakan anda untuk bersantai, menyerap suasana, dan menikmati hari-hari tanpa gangguan.

Di sana tersimpan suasana petualangan artistik dan adegan dongeng, hingga benteng di puncak bukit yang dibentengi. Bagi anda yang ingin berkunjung untuk mengasingkan diri di sana, berikut lima rekomendasi desa tersembunyi paling menakjubkan di Prancis;

1. Desa Pigna, Corsica (Sang Negeri Persembunyian Pengrajin)

Desa Pigna merupakan representasi dari sebuah desa abad pertengahan di lereng bukit. Pigna ialah desa menawan dari perpaduan jalur batu bulat, rumah-rumah batu berwarna madu, jendela tertutup berwarna biru, dan dikelilingi oleh kebun zaitun yang disinari matahari.

Desa Pigna (Foto: france-voyage.com)

Di sana terkenal dengan pusat pengrajin, berbagai kerajinan tangan dan musik tradisonalnya ada di sana. Semua itu dapat ditemui di toko tembikar, galeri seni, dan bengkel pengrajin yang membuat kotak musik dan barang pecah belah untuk dijelajahi.

2. Desa Riquewihr, Alsace (Si Dunia Dongeng)

Mengasingkan diri bukan berarti harus jauh dari hal-hal yang menyenangkan. Bagi anda yang menyukai dunia dongeng, Desa Riquewihr sangat cocok untuk dikunjungi. Kabarnya, desa ini merupakan bentuk desa yang menginspirasi latar film dongen Disney’s Beauty and the Beast.

Jalur berliku dan halaman terpencil, rumah-rumah bergaya abad 16 dengan cat warna warni berjajar penuh dengan karakter berkat arsitektur tradisional dan balkon yang dihiasi bunga. Semuanya semakin mendukung keberadaaan anda seperti di negeri dongeng.

Desa Riquewihr (Foto: Best of Upper Rhine)

Tak hanya itu Desa Riquewihr juga dikenal dengan anggurnya yang luar biasa. Jadi, jika anda berkunjung ke sana, jangan lupa mampir ke salah satu dari banyak ruang mencicipi anggur selama kunjungan anda.

3. Desa Domme, Dordogne (Sang Benteng Sejarah)

Desa Domme disebut juga dengan nama Bastide, yang berarti desa berbenteng. Desa ini mencolok karena menyuguhkan pemandangan pedesaan sekitarnya yang indah. Pemandangan ini semakin memukau jika disaksikan langsung dari posisi puncak bukitnya 150 meter di atas permukaan laut.

Benteng-benteng yang nampak berdiri kokoh ini dibangun pada tahun 1281, benteng dan gerbang mewah dari lanskap kota abad pertengahan adalah salah satu yang terpelihara dengan baik di wilayah ini.

Tidak hanya itu, reruntuhan dan gua bawah tanah sangat menarik untuk dijelajahi, karena anda dapat melihat grafiti yang terukir di dinding oleh ksatria Templar yang pernah dipenjara pada abas ke-14.