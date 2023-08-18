Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Serunya Main ke Air Sanih Singaraja, Destinasi Wisata Keluarga Paling Asyik di Pulau Dewata

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |04:02 WIB
Serunya Main ke Air Sanih Singaraja, Destinasi Wisata Keluarga Paling Asyik di Pulau Dewata
Wisata Air Sanih Singaraja di Buleleng, Bali (Foto: website Desa Bukti)
A
A
A

BERLIBUR ke Bali sayang banget kalau hanya main ke pantai. Di Pulau Dewata Anda harus benar-benar memanfaatkan aktivitas wisata di antaranya berkunjung ke Air Sanih Singaraja di Buleleng, Bali.

Objek wisata kolam renang ini sangat menarik dan memiliki view eksotis. Kolamnya cukup unik karena airnya bersumber dari mata air alami sungai bawah tanah.

Sumber mata airnya terletak di bagian tenggara kolam renang. Airnya jernih dan sangat menyegarkan, terlebih view pemandangan pantai di Bali, Pantai Lovina, di depan kolam sangat elok untuk dinikmati sembari berenang.

Pengunjung Wisata Air Sanih Singaraja

(Foto: Instagram/@sabilaaa)

"Di sini kolam airnya alami, langsung kelembutan dari bawah dan langsung dari mata air," ungkap pengunjung yang dikutip dari channel YouTube Putu Nancy.

Karena berasal dari mata air murni tanpa campuran bahan kimia seperti kaporit. Jadi kesegaran air ini tak bisa diragukan lagi.

Tempat ini sangat direkomendasikan bagi Anda yang membawa keluarga. Karena di sini tersedia kolam dewasa juga anak-anak yang dilengkapi wahana bermain perosotan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
